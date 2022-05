La Junta aprueba estabilizar más de 9.000 plazas de empleo público temporal

El Consejo de Gobierno aprobó ayer en su última reunión antes de la campaña electoral tres decretos de estabilización del empleo temporal en la administración autonómica. Según detalló el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, saldrán a concurso un total de 9.137 plazas, de las cuales 2.411 corresponden a la Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2022; 2.960 para Educación, especialmente para profesorado de Secundaria; y 3.766 plazas dentro de una Oferta de Empleo Público (OEP) para distintos organismos y consorcios de la Junta.

Bendodo explicó que estos decretos, que se suman al de estabilización del Servicio Andaluz de Salud aprobado en diciembre, siguen la estela del Gobierno central ante la directiva europea que limita el empleo temporal y a la que se están adaptando todas las administraciones. De este modo, podrán acogerse a la estabilización de plazas el personal temporal ininterrumpido durante los últimos tres años. La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos se producirá antes del 31 de diciembre de este año y culminarán antes de que finalice 2024.

En el caso del personal funcionario, se aprueban plazas para administradores, ingenieros, psicólogos, biólogos, arquitectos, trabajadores sociales, auxiliares administrativos e informáticos. En cuanto a personal laboral temporal, se incluyen plazas para médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores, fisioterapeutas, restauradores, etc; mientras que en el caso de personal indefinido no fijo figuran plazas para arqueólogos, pedagogos, psicólogos, educadores, fisioterapeutas, monitores, auxiliares administrativos, personal de limpieza, etc.

De las 2.960 plazas de Educación, 2.264 son para profesores de Secundaria, 248 para Maestros, 223 para Música y Artes Escénicas y 92 para FP, entre otros. l G.N.