El PP andaluz podría estar ante el mejor de los escenarios de cara al 19-J si exceptuamos la mayoría absoluta, que no queda lejana pero no parece probable. A la luz de los datos del último Barómetro andaluz, los populares podrían no tener que gobernar en coalición con Vox e incluso no necesitar de un pacto habilitante con esta fuerza. Así, Juanma Moreno, actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, podría gobernar en solitario, con mayoría simple, gracias a que alcanzaría más diputados que la suma de los partidos de izquierdas, PSOE incluido.

La última encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, otorga a los populares entre 47 y 49 escaños (más del doble que en 2018) y el 39,2% de los votos en las próximas elecciones del 19 de junio. Esto supone hasta 15 puntos por encima del PSOE, segunda fuerza con 31-32 escaños, ligeramente por debajo de los 32 alcanzados en 2018. Vox, por su parte, dobla su presencia en el parlamento, con 21-22 diputados frente a los 12 de los comicios anteriores.

Por su parte, Ciudadanos, actual socio de Gobierno del PP, se hundiría y caería hasta situarse como quinta fuerza, con el 4,8% de los sufragios y apenas 1 o 2 diputados, es decir 20 menos que hace cuatro años. Además, el sondeo atribuye a la coalición Por Andalucía, un 6,6% de los votos, mientras que Adelante Andalucía, confluencia que lidera Teresa Rodríguez, obtendría el 3,6% de los sufragios. Quedarían con 5 y 1 diputados respectivamente.

El escenario político andaluz cambiaría notablemente respecto a 2018, pero el PP conservaría la Junta y saldría claramente reforzado tras sus años de gestión. Los populares se quedarían a seis escaños de la mayoría absoluta (55) y no podrían sumar con Ciudadanos. Si alcanzarían esa cifra holgadamente en acuerdo con Vox, pero Moreno ya ha expresado en repetidas ocasiones su deseo y su intención de gobernar en solitario en caso de que los número den para ello, sin contar con el partido de Macarena Olona.

A la luz de los datos del Barómetro Andaluz, Moreno podría evitar a Vox. Esto se debe a que la suma de los partidos de izquierdas no logra alcanzar ni superar al PP. Entre PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía sumarían 38 escaños, unos 10 menos que el PP en solitario. De este modo, si las encuestas del Centra se replican el próximo 19-J, Juanma Moreno volvería a ser presidente de la Junta, en este caso con el PP como único partido de Gobierno, en minoría y necesitado de acuerdos parlamentarios para sacar adelante las iniciativas de la nueva legislatura.

Moreno, también el mejor valorado

Esta es la novena encuesta del Barómetro Andaluz del Centra que sitúa al PP-A como fuerza más votada en las elecciones autonómicas tras las publicadas los meses de julio, octubre y diciembre de 2020, los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2021, y la de abril de 2022, sondeo este último que le otorgaba una ventaja de 8,7 puntos sobre el PSOE-A, que en cambio, en los barómetros de junio y de diciembre de 2019 seguía siendo el partido con mayor estimación de voto.

En cuanto a la valoración de los candidatos, Juanma Moreno obtendría una nota media de 6,38 puntos. Por detrás de él se sitúan el vicepresidente de la Junta y candidato de Cs, Juan Marín, con 5,35 puntos; la candidata de la coalición 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, con una nota media de 4,61; el secretario general y aspirante del PSOE-A a gobernar la Junta, Juan Espadas (4,44); la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona (4,13), y la cabeza de cartel de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, con una calificación de 3,63 puntos.