Meghan Markle lucha por poner fin a la disputa con su padre, Thomas Markle, tras su derrame cerebral

Dentro de nada tiene que viajar a Reino Unido para estar presente en los festejos por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, pero Meghan Markle sabe que tiene pendiente arreglar las cosas con su padre, sobre todo ahora que ya ha sido dado de alta después de haber sufrido un derrame cerebral la semana pasada y haber pasado cinco días hospitalizado por las posibles secuelas.

Según varias fuentes han informado al periódico Sunday Mirror, la propia duquesa de Sussex ya habría tenido varias videollamadas con su progenitor después de algo más de cuatro años de tensa relación, con la intención, sobre todo por parte de la royal, de poner punto y final a la disputa que mantienen.

"A pesar de su distanciamiento, Meghan claro que está preocupada. Y ha buscado saber si hay alguna forma de contactar con su padre de manera privada, sin que otros familiares se enteren o busquen involucrarse", ha declarado un informante al citado medio. La esposa del príncipe Harry, quien también participaría en dichas videollamadas, ha temido la muerte de Thomas Markle sin antes haber podido solucionar sus diferencias.

Eso sí, Meghan no quiere bajo ningún concepto tener que tratar con sus hermanos -solo por parte de padre-: Thomas Jr. y Samantha, quienes han criticado con dureza a la duquesa desde que saltase a la fama. De hecho, cuando Thomas sufrió el derrame, lo primero que hizo Samantha fue recordar que Meghan no estaba allí y que había sido la pelea entre ambos lo que le había provocado el ictus a su padre, uno de los motivos por los que se llegó a pensar que todo había sido un montaje.

"Meghan no puede contactar con sus hermanastros porque cree que están demasiado en su contra. Si pudiese contactar con su padre le gustaría que fuese totalmente en privado. No involucrará a Netflix [está rodando un documental con el gigante de streaming], no habrá tampoco fotografías y por supuesto no habrá cerca ningún paparazzi", ha explicado una de las fuentes.

Tras ser dado de alta, Thomas Markle mandó un mensaje agradeciendo el cariño recibido (lo que algunos vieron como una crítica a Meghan, que se marchó esos días a Uvalde, en Texas, a visitar por sorpresa el monumento conmemorativo por la matanza). "Me siento enormemente agradecido y sé lo afortunado que soy de seguir vivo. Quiero dar las gracias a todo el mundo, en especial al maravilloso equipo médico que me ha salvado la vida. Son unos ángeles. Me han conmovido los mensajes de cariño que he recibido. Ahora no puedo hablar, pero me estoy esforzando y daré las gracias a la gente como es debido en cuanto pueda", aseguró.