Miri, de 'MasterChef', con la cara destrozada tras un "terrible" accidente de moto: "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva"

Miri, que se hizo conocida hace unos años por concursar en MasterChef y, posteriormente, por su relación con el también concursante Jorge Brazález, ha tenido un "terrible" accidente cuando iba con su moto.

La cocinera lo ha contado en sus redes sociales, donde ha mostrado su rostro, totalmente destrozado tras el terrible golpe contra un conductor de un coche que, encima, se ha dado a la fuga.

Su cara presenta grandes hematomas y heridas, aunque, como ella admite, al menos está "viva".

"He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", ha escrito la joven, de 29 años, en su Instagram.

Además, cuenta que ha sido evacuada en ambulancia al hospital. "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante. En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", escribió la también escritora.

Accidente de Miri. INSTAGRAM

Afortunadamente, parece que todo ha quedado en un susto sin consecuencias graves para su salud y que la joven evoluciona favorablemente de las heridas y, sobre todo, del trauma por el accidente.