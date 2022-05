Paula Gonu vuelve a estar en el centro de todas las miradas por una impresionante foto que ha publicado en su cuenta de Instagram en bikini. La influencer, con dos millones de seguidores, siempre ha sido muy sincera y natural con sus sentimientos y esta vez no iba a ser menos.

Después de mostrar hace unas semanas sus inseguridades en otra publicación y de demostrar que la manera en la que posa y el ángulo es clave en sus instantáneas, ha tenido que dar explicaciones para los muchos que creen que usa Photoshop.

Una fotografía de espaldas donde la posición de sus pies, al estar de rodillas, no es del todo 'normal', ha hecho saltar las alarmas de muchos acusándola de no mostrar su cuerpo al natural.

La respuesta de Gonu es clara. "No hay ningún tipo de edición ni retoque en mi cuerpo. Me parece absurdo aclararlo", ha comentado en un vídeo donde ha querido reflexionar porque está en contra de mostrar su cuerpo deformado y mejorado.

Para comenzar, ha reconocido que sabe que "objetivamente" su cuerpo es normativo: "¿Soy responsable? La genética hace que con poco ejercicio saque músculo rápido. Por eso creo que no soy culpable y que el mérito no es mío".

Y haciendo referencia al otro reels donde mostró su cicatriz y su celituis, comparte su dilema mental en el que se divide entre pensar que es necesario "enseñar lo que normalmente no se ve en redes" y sentirse culpable porque al tener una fisonomía delgada no merece tener "inseguridades".

Pero volviendo al tema del Photoshop, son precisamente las inseguridades que tiene desde pequeña la que la obligan a compartir todo lo más natural posible. "De adolescente lo pasé muy mal. Me veía gigante y me daba igual lo que la gente me dijera", ha confesado.

"Por eso, me molesta que me metan en el mismo saco de los que se retocan el cuerpo", ha declarado muy enfadada. Aunque asegura que le da igual quien lo haga, ella asegura que eso podría hacerle daño.

"Yo os muestro mi realidad que es no tener celulitis en la tripa ni tener las piernas delgadas. Esta realidad mía en su momento fueron inseguridades grandes", ha añadido: "Lo hago más por mí que por la gente".

"No sé que es correcto", ha confesado: "Pero me he sentido ridícula con el bikini intentando demostrar el video que no es edición, sino que mis huesos son así".

Una importante reflexión con la que se ha llevado el aplauso de más compañeras de profesión como Dulceida que ha escrito "ole tú" o María Pombo que la ha llamado "crack".