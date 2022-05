Paula Gonu enseña sus trucos para salir mejor en las redes, sin importar el cuerpo que se tenga: "Hacer muchas fotos y aprovechar una"

Redes sociales e inseguridades son dos términos que suelen estar bastante relacionados en los últimos tiempos. Y más cuando se trata de mostrar al mundo cómo es una persona.

El trabajo de las influencers, aparte de promocionar marcas, es intentar hacer ver a sus seguidores que todos los cuerpos son iguales y que nadie es menos que otra persona por tener una determinada constitución genética.

Por ello, Paula Gonu ha querido explicar a través de un post en Instagram cómo cambia la forma del cuerpo en las fotos dependiendo de la pose que se emplee.

En esta publicación publica seis fotos diferentes haciendo una comparación de la pose profesional y la pose natural: "Hacerse 126.937 para aprovechar solo una. Podría escribir algo más profundo, pero ya lo tenéis muy visto así que dejo esto por aquí para que interpretéis lo que queráis".

El post se ha llenado de comentarios positivos hacia la joven, entre los que le dan las gracias por "empujar a quitar miedos y a ser natural" a la hora de mostrarse tal cual como se es.

Aunque también ha recibido alguna que otra crítica, ya que ciertos usuarios no han visto diferencias entre las fotos: "Me parecen todas iguales, y no sé si eso es bueno o malo".

No es la primera vez que la influencer genera este tipo de contenido. Hace unos meses, compartió un vídeo en el que se sinceraba con su más de dos millones de seguidores sobre las inseguridades de su cuerpo.