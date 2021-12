Paula Gonu muestra la realidad de su cuerpo y habla de sus inseguridades: "Me siento culpable y responsable"

Cada vez son más las influencers que hablan de salud mental. Y es que si bien Dulceida publicaba la pasada semana unos autorretratos donde aparecía entre lágrimas, ahora Paula Gonu ha compartido un vídeo en el que se sincera sobre las inseguridades con su cuerpo y en el que lanza un mensaje de amor propio.

La joven, que desde hace años recibe halagos por tener un cuerpo normativo, ha publicado un montaje en el que posa en bikini adoptando una postura favorecedora que, después, busca contrastar con imágenes de su celutitis.

"Estoy intentando mejorar muchas cosas de mí. Una de ellas es la de no compararme con nadie. No comparar mi vida con la de esa persona que, según sus stories, tiene una vida perfecta", rezan las primeras líneas de su post.

"No comparar mi cuerpo con los de esas chicas que, según sus fotos, tienen un cuerpo perfecto. Me encanta verme bien pero me gusta todavía más empezar a aceptar esas partes de mí que siempre intento ocultar", reflexiona.

Según Gonu, Internet es un contenedor de complejos, miedos e inseguridades; y los contenidos que publican algunas y algunos influencers perpetúan esta situación. No obstante, hay que hacerle frente.

"Las redes sociales no ayudan a este proceso y me siento culpable y responsable por formar parte de ese'obstáculo'. Que la única persona con la que nos comparemos seamos nosotros mismos", zanja la joven.

La publicación reúne más de 106.000 'me gusta' y recoge comentarios de cariño y admiración. "Por estas cosas te quiero tanto", "bombón" o "todos los cuerpos son perfectos y preciosos" son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores.