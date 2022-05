"Que si quiere bolsa", "dobla las rodillas"… Los tuits de Ryanair ante las quejas de sus usuarios

Los usuarios de Twitter se han vuelto locos con la cuenta oficial de Ryanair en España después de que su CM contestara con un "Venga, a doblar las rodillas" a una usuaria que criticaba -adjuntando fotografía- el poco espacio entre asientos en los aviones de la compañía low cost.

"Sintiéndome una vez más discriminada por ser alta gracias a Ryanair", criticaba la usuaria, pero la empresa, lejos de hacerse cargo de la queja, ha añadido leña al fuego viralizando el tuit y ganándose un buen repaso por parte de los usuarios.

Venga, a doblar las rodillas 👏🏼 https://t.co/VzXs0osYIv — Ryanair España (@Ryanair_ES) May 25, 2022

Precisamente, a los tuiteros criticaban a estas "malas maneras", la cuenta oficial de la empresa ha continuado respondiendo con un "Señor, que si quiere bolsa" a un usuario que decía: "¿Ryanair hace algo bien? ¿Alguien ha visto alguna vez algo bueno en ellos? Eso sí que sería un descubrimiento y no lo que hizo ese tal Colón".

Señor, que si quiere bolsa https://t.co/GIkdf01LYD — Ryanair España (@Ryanair_ES) May 25, 2022

Lejos de estar de parte de la empresa, los usuarios no han reaccionado precisamente de manera amable contra ella: "A mí llamadme antiguo y aguafiestas, pero esta moda de los CM canallitas riéndose de quejas reales sobre los servicios (de mierda) de sus empresas, no solo me parece contraproducente, sino una puta mierda", criticaba un tuitero.

"Vuestros aviones son basura infecta y vuestros vuelos un puto infierno imagino que este es el tipo de marketing que necesitáis", criticaba otro usuario.

Vuestros aviones son basura infecta y vuestros vuelos un puto infierno imagino que este es el tipo de marketing que necesitáis https://t.co/rvo9GecqA9 — Jya ☉‿☉ (zorrona cubo de gametos 💅🏻🪣) (@CasualJya) May 25, 2022

En un intento de rebajar la tensión, la compañía se autorrespondía a su tuit viral -que acumula en menos de un día casi 24.000 me gustas y 1.300 tuits citados- con un: "Ya que estamos, seguidnos en la nueva cuenta de Instagram", adjuntando un meme de Hermione Granger, de Harry Potter.