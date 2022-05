La aplaudida canción que María Pelae ha compuesto solo para los Premios Ondas del pódcast: "Vosotros sabíais a quién llamábais"

Por si quedaba alguna duda del talento de María Pelae, la andaluza volvió a reafirmarse este pasado martes en la gala que entregó los Premios Ondas Globales a los mejores pódcast.

En un evento organizado en Málaga, su propia ciudad, y presentado por sus grandes amigas Carolina Iglesias y Victoria Martín, ganadoras por su programa Estirando el chicle, Pelae dio una impresionante demostración de sus dotes de composición.

Según comentaron las conductoras, le pidieron que escribiera un tema solo para esta noche y la artista consiguió impresionar a todos los invitados al incluir todos los podcast nominados.

Con poco más que una guitarra y una caja, la también concursante de Tu cara me suena no dejó de repetir "¿Qué como me la maravillaría yo?", mientras navegaba los intentos de pronunciar palabras en inglés.

"Vosotros sabíais a quién llamabais, ¿eh?", avisa mientras continúa con la "retahíla": "Ya era hora que estuviéramos en un teatro premiando a la gente precisamente por decir lo que le venga en gana".

"Que alegría más grande que ahora todos mis colegas llenan estadios", añade entre aplausos, haciendo referencia al show de Estirando el chicle en el Wizink Center que agotó entradas en menos de 24 horas.

Además, la malagueña siguió cosechando aplausos cuando interpretó su famoso tema La quería y recorrió todo el escenario irradiando su arte.