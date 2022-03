'Tu cara me suena', el "karaoke con muchísimo presupuesto" que le cambia la vida a sus concursantes

La humorista Eva Soriano siempre dice con su maravillosa sorna que Tu cara me suena es "un karaoke con muchísimo presupuesto". Es también uno de los formatos más seguidos de la televisión de nuestro país y un escaparate para los artistas que se atreven a concursar y a meterse en la piel e imitar a grandes cantantes.

El formato de Antena 3 y Gestmusic llega hoy viernes a su gran final (22.10) y lo hace con Agoney, Eva Soriano, María Peláe, Nia y Rasel como finalistas. 20minutos ha hablado con ellos y todos han coincidio en lo mismo: Tu cara me suena les ha cambiado la vida para bien.

Para las actuaciones de la final Agoney se ha decantado por Dimash, Eva Soriano imitará a Shakira, María Peláe cantará por Lola Flores, Nia se atreve a meterse en la piel de Whitney Houston y Rasel, en la de Elvis Presley.

Pero antes de llegar a eso todos han pasado por un buen número de galas y momentos de superación.

"Ha sido una aventura", cuenta Eva Soriano. "Miedos no llevaba, porque en el formato siempre había querido estar porque era muy fan como espectadora. Ha sido un sueño poderlo compaginar con la radio y ahora me da pena que se acabe porque le había cogido el gusto", dice la humorista.

Para Nia ha supuesto darse cuenta de lo que es capaz. "Después de TCMS estoy preparada para lo que me echen. Me he dado cuenta de cómo los compañeros y yo tenemos la capacidad de sacar adelante una canción en muy poco tiempo", dice la cantante.

María Pélae se ha quitado "cualquier complejo o miedo" y se ha dado cuenta de lo autoexigente que es. "Ha habido galas que no he disfrutado por la exigencia que me ponía, así que pasadas varias galas acabé por prometerme a mí misma que tendría un punto de disfrute", revela.

"Tu Cara me Suena puede asustar, pero a la vez puede sacar de ti todo lo que puedes hacer", pone de manifiesto Peláe. "Es puro show y a mí eso me encanta. Soy muy cuadriculada y precisamente por eso me gusta autoexigirme salir de la zona de confort, porque si no te pierdes muchas cosas", toda una lección de vida de la cantante.

"Yo tengo miedo escénico y salir al escenario sin reconocerte es algo especial. Un día me asusté porque me desperté y ví que el Twitter de Camilo Sesto me había mencionado, diciendo que lo había hecho bien", contaba Agoney y Rasel iba por el mismo camino: "Se aprende una barbaridad, aprendes cosas que nunca habrías sacado y es una batalla diaria contigo mismo, una aventura".

La final de Tu Cara me Suena es en directo, algo que llena de ganas al presentador, Manel Fuentes: "Hay un elemento de tensión y de adrenalina que a mí me fascina. Es lo que más me gusta hacer, el día que más lo disfruto. Cualquier cosa que surja lo tienes que salvar como venga y además el público puede votar para elegir quién es el ganador o la ganadora", dice el conductor del programa.

La novena edición de Tu Cara me Suena ha vuelto a ser un éxito de audiencia y de hecho mejora el resultado de los últimos cinco años del formato, con un 20,6% de cuota y 2.354.000 espectadores de media.

En la final los concursantes que no han logrado colarse en la final de Tu Cara me Suena también tendrán su momento estelar durante la gran final. Loles León, Lydia Bosch, David Fernández y Los Morancos tendrán que volver a subirse al escenario y demostrar todo lo que han aprendido durante la edición y el jurado, formado por Àngel Llacer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre, aunque no votará, emitirá sus opiniones.

Cómo es ser otra persona

Una de los puntos fuertes de Tu Cara me Suena es su capacidad para transformar a los artistas en otras personas, gracias a complejos y precisos procesos de caracterización. ¿Cómo han llevado algunos de los concursantes esas transformaciones?

Eva Soriano opina que "las caracterizaciones son maravillosas", aunque ella siempre acababa viéndose debajo del maquillaje. "Yo tengo unos ojos de búho que no me los quito ni a tiros y me decían las caracterizadoras que están tan marcados que independientemente de lo que me pusieran me seguía viendo mis ojos", aunque aún así, hubo días que la dejaron perpleja: "Sobre todo el día que me pusieron de calva fue chocante verme con calva y perilla".

Para Nia cambiar de aspecto "es muy divertido", y destaca cuando hizo de Antonio Machín. "Me pusieron una calva y pelitos y de repente era un señor y estaba metida 100% en la interpretación. Mi madre cada vez que hacía de hombre se reía y me decía que soy igualita a mi padre", revela la cantante.

A María Peláe fue un proceso que llegó a echar de menos. "Llegué a acostumbrarme tanto que cuando me maquillaban para cualquier otra cosa y cerraba los ojos para que me hicieran los párpados luego se me hacía raro abrirlos y ser yo misma. Me veía sosa", dice entre risas.