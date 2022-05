La llamativa camiseta de Macarena Olona durante la sesión de control en el Congreso: ¿quién la fabrica y a quién homenajea?

La portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX, Macarena Olana, ha sorprendido a todos este miércoles por la camiseta que llevaba durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

La camiseta en cuestión es de la marca El Capote. La prenda homenajea al torero José Antonio Morante de la Puebla, ya que en ella sale su rostro serigrafiado en negro fumando su puro vestido de luces. Además, tiene el logo de la marca bordado a la izquierdo a la altura del pecho con los colores de la bandera de España.

No es la primera vez que la diputada de VOX lleva ropa reivindicativa. En otra ocasión, se pudo ver a la política alicantina con una camiseta en la cual estaba plasmada una de sus frases más conocidas: "El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no humilla, humilla un cobarde". La marca encargada de comercializar esta prenda es Luz de Trento.