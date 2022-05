Una plaga de pulgas ataca a los asistentes a un festival de Sevilla y confunden las picaduras con viruela del mono: "Me han acribillado"

Los fieles aficionados del Festival Interestelar estaban esperando este evento musical con más ganas que nunca, ya que llevaba sin realizarse tres años debido a la pandemia. Sin embargo, entre los presentes se encontraban unas invitadas inesperadas.

El Festival se celebró en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla. Los conciertos tuvieron lugar el viernes y sábado de seis de la tarde hasta las tres de la mañana. Al evento musical asistieron aproximadamente unas 20.000 personas. Todos ellos salieron felices y contentos por la experiencia musical que acababan de vivir, sin imaginarse lo que les esperaba a la mañana siguiente.

Las redes sociales se llenaron de imágenes y comentarios de los asistentes al festival porque tenían muchas picaduras pequeñas por todo el cuerpo. Esta situación hizo saltar todas las alarmas, debido al momento sanitario que estamos viviendo: el nuevo brote de viruela del mono.

Pero poco tardaron en despejar sus dudas sobre qué les había provocado estas molestas picaduras, ya que mediante redes sociales pudieron resolver la pregunta de millón: las picaduras eran de pulga.

De hecho, se ha creado una cuenta en Instagram con el nombre @pulgasinerestelar, donde hay decenas de comentarios quejándose del picor de las picaduras y hacen bromas sobre lo acontecido. "A mí me han acribillado, estoy llena de picaduras por todo el cuerpo, tuve que ir a urgencias y me pusieron un urbason pinchado y me dijeron que había ido un montón de gente desde el viernes con la misma situación", se queja una usuaria en un comentario. "El año que viene Interpulgar o Pulgaster" bromea otro cibernauta.

Pero, ¿dónde se encontraban estos insectos? Es habitual que los asistentes descansen en el césped en los descansos de los conciertos, y es allí justamente donde viven estos molestos animales.

Un dermatólogo del SAS ha confirmado que han llegado numerosos casos a los centros hospitalarios sevillanos. "Han llegado varios pacientes, y por el aspecto de las lesiones parecen picaduras de chinches o pulgas", indica el médico, según ABC.

La Consejería de Cultura ha explicado que aunque el concierto se celebró en un recinto que gestiona la Junta de Andalucía, la responsable de encargarse de la desinfección es la promotora del concierto, así consta en el contrato. La institución pública ha indicado que investigará lo ocurrido debido a la gran utilización que se hace de este espacio.