El próximo domingo 29 de mayo los colombianos votan, en primera vuelta, para elegir nuevo presidente. Gustavo Petro, por el izquierdista Pacto Histórico, es el gran favorito. El segundo en intención de voto según las encuestas es Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia. El tercero en discordia es Rodolfo Hernández, un candidato populista.

El domingo es la primera vuelta para votar en Colombia por el sucesor de Iván Duque. Si alguno de los candidatos logra la mayoría simple (mitad más uno de los votos) ya sería nuevo presidente de la República. De no ser así, lo más probable, habría una segunda vuelta el 19 de junio. En esa ocasión sólo participarían los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

Estos son los tres principales candidatos.

Gustavo Petro, el gran favorito

Lo ha sido todo en Colombia. Fue guerrillero del M-19, el movimiento que firmó la paz en 1990. Fue alcalde de Bogotá, la capital del país. Fue senador de la república. Y finalmente intentó ser presidente. Porque esta de 2022 es la segunda intentona de este economista por llegar a presidir la más alta institución del país. En 2018 le derrotó Iván Duque, pero Petro logró más de 8 millones de votos (un 42% del total).

Gustavo Petro. Europa Press

Esta vez sí es el favorito. Al menos según las encuestas será el más votado. En concreto, la última de la Revista Semana le otorga un 41%, lo que no le evitaría ir a segunda ronda. Le acompaña en la candidatura (para vicepresidenta) Francia Márquez, una afrocolombiana que ha trabajado en la defensa de las comunidades indígenas, negras y desplazadas por la violencia.

Petro aparece siempre rodeado de grandes medidas de seguridad. ¿Teme por su vida? Lo cierto es que ha denunciado un presunto complot del Gobierno para impedir las elecciones. "La élite política y económica se opone a que la sociedad colombiana sea productiva, moderna y justa porque son un régimen de corrupción, porque no son políticos, porque son rateros y asesinos con el poder", ha dicho en uno de sus últimos mítines.

Petro ha denunciado un presunto complot del Gobierno para impedir las elecciones

Los ejes de su campaña son los derechos de las mujeres, la llamada economía para la vida, la democracia multicolor y la seguridad "para la vida y la paz". Propone que las mujeres ocupen al menos la mitad de los cargos público en todos los niveles. Prioriza el medio ambiente y la necesidad de implementar los acuerdos de paz, con una reforma agrícola que permita que el país sea productivo y no extractivo.

La Revista Semana acaba de publicar una nueva encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría de cara a la primera vuelta presidencial. Gustavo Petro lidera la intención de voto con el 41.0%, seguido por Federico Gutiérrez con 23.9% y Rodolfo Hernández con 21.9% ⬇ pic.twitter.com/anf0ynAXei — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 20, 2022

Federico Gutiérrez, la derecha clásica

Federico Fico Gutiérrez es el candidato de la derecha y va segundo en las encuestas. Es ingeniero civil, urbanista, político y consultor. En 2003, con 28 años, ya era concejal de Medellín, ciudad de la que llegó a ser alcalde en 2016.

Federico 'Fico' Gutiérrez. EFE/M. Dueñas Castañeda

Su candidato a la vicepresidencia es Rodrigo Lara, hijo del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que fue asesinado por sicarios a las órdenes de Pablo Escobar en 1984. Fico pone el acento en la seguridad y en la lucha contra la corrupción. Los sondeos le dan más de 20%. El de la Revista Semana le otorga un 23,9%.

Entre otras cosas, Federico Gutiérrez propone endurecer las penas para los corruptos con cárcel y muerte política; reformar la policía y las Fuerzas Militares; ampliar la gratuidad en educación superior para las familias con menos ingresos; aumentar la sustitución de cultivos ilícitos; y triplicar la inversión en vías terciarias.

Rodolfo Hernández, el populista

Es la sorpresa de esta campaña. Rodolfo Hernández, ingeniero civil y empresario de la construcción, fue alcalde de Bucaramanga. No contaba, pero con el paso de los días no ha hecho sino dispararse en las encuestas. Según la de Revista Semana, roza en 22% de la intención de voto. De modo que no hay que descartar que pueda ser el rival de Petro en una hipotética (casi segura) segunda vuelta.

Rodolfo Hernández junto a Íngrid Betancourt. EFE/Str

Más de un millón de firmas le pidieron que se postulara a la presidencia de Colombia y eso ha hecho. Todo tras un mandato como alcalde de Bucaramanga caracterizado por medidas drásticas contra la corrupción. Al candidato populista le acompaña para la vicepresidencia la educadora Marelén Castillo. Ambos tienen el apoyo de Íngrid Betancourt (era la única mujer candidata) que anunció la semana pasada que retiraba su candidatura.

Entre sus propuestas está reducir la nómina de Estado, despidiendo a los funcionarios que no cumplan con su trabajo; transformar la Justicia; depurar la policía; y dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si se suman a los acuerdos suscritos con las FARC.

El ELN es una organización guerrillera de orientación marxista-leninista, considerado un grupo terrorista. Al contrario que con las FARC, con ellos se rompió el diálogo de paz. El presidente saliente, Iván Duque, declaró al ELN como Grupo Armado Organizado.