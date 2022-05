La 'youtuber' Melo Moreno confiesa que se va a someter a una mastectomía: "Soy no binaria y me opero por mi disforia"

Melo Moreno vuelve definitivamente a YouTube, después de triunfar en la plataforma al comienzo de la década del 2010, para contar su historia con la disforia de género y su trayecto intentando solucionar el problema.

Tras confesar recientemente que se identifica como una persona no binaria, la youtuber —que asegura que se siente "cómoda" con los pronombres femeninos— va a dar un paso más para poder estar contenta consigo misma y con su cuerpo.

En un nuevo vídeo publicado ha hablado sobre la ansiedad que le produce a menudo el rechazo que siente hacia su físico, en concreto hacia sus pechos. Por lo que ha decidido someterse a una operación estética y retirarse por completo las mamas.

"Siempre he vivido con una disforia que no era consciente hasta que no he hecho introspección", ha comenzado relatando: "En estos dos últimos años he hecho mucha terapia y me he reafirmado en quien soy, he mejorado, he sanado cosas y creo que ahora soy la mejor versión de mi misma".

Ha asegurado estar muy satisfecha con su personalidad actual, pero hay algo que desde pequeña la ha perseguido. "A mí nunca me han gustado mis pechos", ha recordado: "Desde que era pequeña, siempre me imaginaba como sería con el pecho plano. Soñaba con eso y sigo soñando".

Ha contado que muchos días es "un drama vestirse" y la ansiedad es tan fuerte que prefiere no salir de casa. Por eso, el próximo 10 de junio pasará por quirófano y promete mostrar cada momento de la transformación.

Ha puesto especial importancia en la falta de referentes a la hora de encontrar más personas que hayan tomado una decisión similar, pues, como ha comentado, es solo habitual verla en chicos trans.

"Hago este vídeo porque es interesante que se hable de estas cosas porque existimos y no soy la única que se siente así", ha declarado y sobre los posibles nervios o las dudas responde claro: "Ahora lo único que siento son ganas y que por fin sé como me siento 100%, por fin me conozco".