Cadena perpetua para el primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra

Vadim Shishimarin, el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes de guerra, ha sido condenado este lunes a cadena perpetua por el asesinato de un civil en la región de Sumy, en el norte del país, según ha informado el portal ucraniano Ukrinform.

"De acuerdo a todas las pruebas y testimonios recogidos, podemos decir que el acusado es culpable", ha afirmado el Tribunal del Distrito de Solomianski, en Kiev, que ha juzgado al soldado de 21 años por la muerte de un civil ocurrida el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa. Shisimarin "disparó tres o cuatro veces a un civil y una de las balas le alcanzó la cabeza", han explicado los magistrados, que han invocado al artículo 438 del Código Penal de Ucrania, relativo al maltrato o muerte de prisioneros de guerra o civiles.

Los jueces han destacado que Shisimarin disparó a un civil desarmado que no había "demostrado ninguna agresividad". "La persona acusada ha dicho que tuvo la opción de no hacerlo, que los hechos ocurridos fueron realizados por su propia voluntad. No sabía quién le estaba dando las órdenes de disparar contra los civiles y aún así obedeció", han explicado. El tribunal ha considerado, por tanto, que el soldado incurrió en un homicidio premeditado, por lo que le ha aplicado la máxima pena prevista para este cargo, la de cadena perpetua.

Aunque el abogado había pedido para su defendido la libre absolución, el soldado ruso se declaró culpable en la apertura del juicio, la pasada semana. "El acusado en un momento del juicio dijo que no quería provocar la muerte, pero no tenemos ninguna prueba de que fuera así, porque estaba disparando sabiendo perfectamente que el resultado de disparar a esa persona sería la muerte", ha sentenciado el tribunal.

Disparó a la cabeza

El militar, comandante de la unidad 32010 de la cuarta división acorazada de la Guardia Kantemirovskaya de la región de Moscú, ofreció en el juicio una declaración completa de lo ocurrido, incluido cómo disparó a su víctima, un hombre de 62 años. La fiscalía argumentó en su imputación que el procesado había matado a un hombre desarmado que iba en bicicleta por la carretera en la localidad de Chupajivka.

Tras un ataque del Ejército ucraniano, la columna de la que formaba parte el comandante se había desbandado y el acusado, en compañía de otros cuatro camaradas, se dio a la fuga en un vehículo civil confiscado. Al llegar a Chupajivka, se encontraron con la víctima, que iba hablando por teléfono, y Shishimarin le disparó a la cabeza con una ametralladora para evitar que les delatara a las tropas ucranianas, según la fiscalía. Más tarde, el comandante fue capturado por las fuerzas de Kiev.