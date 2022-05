Víctor Elías desmiente la polémica con Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "No era nada con ellos"

Víctor Elías ha aclarado la polémica que lo vincula con Rocío Carrasco y Fidel Albiac por el concierto en homenaje a Rocío Jurado el 11 de mayo en Sevilla.

El artista fue el encargado de la dirección musical del evento realizado en Madrid el 8 de marzo en honor a 'La Más Grande' por el Día de la Mujer, aunque no repitió su labor en la capital andaluza.

Una contraoferta, más económica, por parte de un compañero músico hacia el promotor del certamen provocó el enfado de Elías, quien lo hizo público en Instagram: "Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz, sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por un tercio de lo que cuesta".

Unos días después de la controversia, Elías ha aprovechado su presencia en los Premios Inocente, Inocente para desvincular por completo a Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "No he hecho más polémica, en ningún momento mencioné a Rocío ni a Fidel, no era nada con ellos".

"En todas las profesiones hay veces que hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales con la libertad que tienen sin faltar al respeto a nadie diciendo como me sentía", explicó a Europa Press.

Además constata el apoyo recibido por parte de su pareja Ana Guerra ante dicha situación. También aprovecha para felicitar a Chanel, su exnovia, por su actuación en Eurovisión, calificando a la cantante como una "curranta nata".