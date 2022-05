Mujeres cantan a Rocío Jurado fue todo un éxito el pasado 8 de marzo en Madrid, por lo que Sevilla organizó un segundo concierto este miércoles en la Cartuja Center.

Rocío Carrasco, acompañada de numerosas artistas como Marta Sánchez, Rosa López, Pasión Vega, Lorena Gómez, María Toledo o Anabel Dueñas, volvieron a homenajear a 'La Más Grande' provocando los vítores y aplausos de los presentes.

Sin embargo, hubo alguien que no disfrutó del evento, al menos tanto como del anterior en Madrid, y ese parece que fue Víctor Elías. El actor, que fue el director musical el pasado 8 de marzo, no estuvo en esta segunda cita, tal y como contó Semana, y él mismo ha denunciado lo sucedido.

'Story' de Víctor Elías. INSTAGRAM

"¡No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa!", exclamó en un story. "Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz, sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por un tercio de lo que cuesta".

Por tanto, según su mensaje, parece que fue otro equipo quien se encargó de la banda y la dirección musical al ofrecerse por menos precio. "¡Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa!", criticó.

"Por supuesto, el promotor como si le pones un pendrive, mientras no cueste dinero", opinó. "Si algo me deja tranquilo, es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. ¡Espero que duerma bien!".