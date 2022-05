El "gran susto" de José María, el hijo de Carmen Borrego: "Desde entonces lleva desfibrilador"

Carmen Borrego se ha convertido en uno de los nombres propios en las últimas horas gracias a la boda de su hijo, José María, que ha sido exclusiva de una revista y ha copado muchos minutos en programas de televisión como Sálvame.

Programa con el que, por cierto, se enfadó, según contó Kiko Hernández. "Voy a contar algo que no se había contado hasta ahora, lo que pasó el otro día aquí, una cosa muy fuerte", dijo este miércoles. "Cuando Carmen se vuelve loca, aquí arrancamos con la noticia de que hay alguien que quiere reventar la boda. Hay una publicidad y en esa publicidad baja el hijo de Carmen y le dice al director de este programa: 'tú a mí no me vas a reventar la boda'".

Polémicas aparte, la propia Carmen Borrego ha hablado de facetas y detalles de su hijo hasta ahora desconocidos. Lo ha hecho para la revista Lecturas, la misma que tenía la exclusiva del enlace.

Y, entre los momentos vividos con su primogénito, destaca uno que tiene que ver con un problema de salud. Según ha contado la hija menor de María Teresa Campos, su hijo José María tenía 23 años cuando se llevaron "un susto grande".

La colaboradora de televisión cuenta en la revista que su hijo, al que tilda de "muy noble", tiene síndrome de Brugada, una dolencia por la que incluso "lleva un desfibrilador".

Por eso, verle tan feliz en su boda no tiene precio para ella. "Hacía tiempo que no le veía reírse. Paola ha conseguido que mi hijo sea mucho más alegre".