Olga Moreno cuenta el verdadero motivo de su lipoescultura: "No me la he hecho para adelgazar"

A finales de marzo, Olga Moreno y Rocío Flores pasaron por quirófano para someterse a una lipoescultura.

Tras pasar la noche ingresadas, ambas abandonaron la clínica por su propio pie, aunque con las dificultades propias de su paso por el quirófano.

Durante un mes, y según explicaron en El programa de Ana Rosa, ambas se han tenido que poner una faja que han tenido que cambiarse regularmente. Además, tuvieron que guardar reposo durante una semana y no pudieron hacer ejercicio en, mínimo, tres.

Eso sí, pasado este tiempo, ambas han podido hacer vida normal. Rocío ya ha recuperado sus intervenciones en televisión y, por su parte, Olga Moreno, que vive aún el terremoto mediático que formó su separación de Antonio David Flores y la relación de este con Marta Riesco, ha contado por qué decidió hacerse esta lipoescultura, revelando el verdadero motivo.

"No me la he hecho para adelgazar. Yo lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita, me lo hice también en la parte interna de las piernas y la parte de los flancos", cuenta a Semana.

Según la revista, a diferencia de Rocío Flores, la recuperación de la sevillana ha sido mucho más rápida, ya que ella, por ejemplo, no ha necesitado llevar la tabla de sujeción junto a la faja tanto tiempo como sí ha necesitado llevarla la joven.

"He quedado encantada", cuenta la empresaria sevillana, que, según la revista, no se realizó una lipoescultura al uso, sino un tratamiento corporal de lipólisis asistida por radiofrecuencia que sirve para reducir, eliminar y remodelar la grasa del cuerpo sin necesidad de pasar por quirófano.