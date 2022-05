Joaquín recuerda el chasco que se llevó cuando le ofrecieron presentar 'Cuatro al día': "¿Por qué me hacéis esto?"

Este miércoles 18 de mayo, Cuatro emitió una entrega de Planeta Calleja protagonizada por Joaquín Prat. Junto a él, Jesús Calleja emprendió un viaje hacia las portuguesas islas Azores. Allí, el periodista repasó su carrera profesional, que en la actualidad se centra en El programa de AR y Cuatro al día.

Pese a que a día de hoy adora este último formato, el periodista confesó que no siempre ha sido así. De hecho, se llevó un gran disgusto cuando, desde la productora Cuarzo, le propusieron que se encargara del programa.

"Te va a sonar manido, pero cuando a mí me dicen que iba a presentar 'Cuatro al día', yo dije '¿Por qué me hacéis esta putada?", confesó el presentador. Eso sí, luego justificó su desazón, que se basó en que se trataba de un formato que no terminaba de funcionar en audiencias.

"Era un programa que no tiraba. Ahora 'Cuatro al día' es el mejor regalo que me ha hecho la vida gracias a un equipo de gente joven con mucha garra y con muchas ganas de hacer un periodismo serio y honesto", explicó el comunicador sobre su cambio de opinión.

Calleja quiso saber si prefería trabajar en Cuatro al día o en el matinal de Ana Rosa Quintana, y Prat insistió en que prefería Cuatro al día, porque lo siente su programa, mientras que el formato que se emite en Telecinco le pertenece a Ana Rosa Quintana. Pero esta no es la única profesional que le ha marcado. Remontándose a sus inicios, destacó que había aprendido el oficio junto a Iñaki Gabilondo, aunque había sido con Carles Francino con quien había comenzado a "amar la radio".