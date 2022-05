Joaquín Prat, sobre su "traumática" ruptura: "A veces se me caen las paredes encima"

Este miércoles 18 de mayo, Cuatro emitió una entrega de Planeta Calleja protagonizada por Joaquín Prat. Junto a él, Jesús Calleja emprendió un viaje hacia las portuguesas islas Azores. Allí, el periodista repasó su carrera profesional, que en la actualidad se centra en El programa de AR y Cuatro al día.

Eso sí, también trató, aunque en menor medida, su vida personal. El comunicador se separó en verano de 2021 de Yolanda Bravo, con quien tuvo un hijo que acaba de cumplir 7 años y con la que había mantenido una relación de 12 años.

"Necesitaba desconectar un poco, porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor... las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así", comentó con tristeza sobre la ruptua.

Respecto a su estado, Prat reconoció que era "feliz a ratos" y que, si tomas la decisión, es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea. Pese a esto, no ocultó que el de la ruptura había sido un proceso muy traumático para él. Además, se confesó como una de esas personas que necesitaba tener pareja.

"Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona, pero entre mi trabajo y mi hijo me queda poco tiempo. Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer", dijo en alusión a Yolanda. Esta tenía hijos de una relación anterior, y Prat comentó que los quería como si fuesen sus propios hijos y que ahora les tocaba decidir qué papel quieren que desempeñe el comunicador en sus vidas.

"No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar", concluyó.