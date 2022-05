Ana Rosa Quintana interviene en el 'Planeta Calleja' de Joaquín Prat: "Aún me queda un tramito que pasar"

Cuatro emitió este miércoles 18 de mayo una nueva entrega de Planeta Calleja que estuvo protagonizada por Joaquín Prat. Junto a él, Jesús Calleja emprendió un viaje hacia las portuguesas islas Azores. Allí, el periodista repasó su carrera profesional y, como era de esperar, tuvo unas palabras muy dulces para su compañera, Ana Rosa Quintana, de baja por estar tratándose el cáncer de mama que padece.

El presentador de Cuatro al día, también de Mediaset, dejó claro que nunca cambiaría su trabajo y comentó que, aunque a veces le riñen por el pinganillo, hasta la fecha nunca lo han censurado. Pasando a El programa de AR, Calleja quiso saber cómo se encuentra su directora, Ana Rosa Quintana.

"Está muy bien. Es una campeona, lo suyo es alucinante. Hemos cultivado una relación muy especial y estrecha. La veo como mi hermana mayor. Es la madrina de mi hijo", presumió Prat.

También recordó el comunicador cómo terminó en el magazine matinal, y reconoció que tiró una piedra al aire para decidir si lo intentaba o si, por el contrario, decidía permanecer en la radio. Finalmente, decidió probar en televisión, accediendo a la propuesta de Quintana para asumir el puesto de Oscar Martínez.

Tras esto, el presentador llamó a Quintana para saber de primera mano cuál es su estado de salud, y la aludida respondió llena de fuerza y positividad.

"Tengo ganas de volver cada día, pero todavía tengo un tramito que pasar. Estoy fenomenal y me has pillado terminando mi clase de gimnasia. Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida. Igual me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso decimos todos cada año y luego no es así", declaró, tranquilizadora.