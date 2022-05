Paz Padilla manda un mensaje a Belén Esteban tras su operación de tibia y peroné: "Tiene que ser muy doloroso"

Belén Esteban ya se encuentra en casa tras haberse operado de la tibia y el peroné, huesos que se fracturó en una caída en Sálvame hace casi un mes. Y muchos son los que le han mandado ánimos para una pronta recuperación.

Una de ellas ha sido Paz Padilla, quien, a pesar de haber sido despedida tras una bronca con la 'Princesa del Pueblo' el pasado 25 de enero, ha querido mostrar su apoyo frente a la prensa en una rueda de prensa sobre la marca de ropa que tiene con su hija, Anna Ferrer.

"Me imagino que eso tiene que ser muy doloroso, pobrecita, que se recupere y que no se desanime", le ha deseado a su excompañera. "Que piense, que las cosas suceden a veces para que maduremos".

"Yo de todo lo que me sucede en la vida saco siempre algo bueno", ha reflexionado. "Hay que madurar y tener paciencia, leer, y se pueden hacer muchas cosas aunque estés tumbado en la cama".

La cómica, que ha asegurado que no echa de menos su trabajo en Sálvame, también ha reaccionado a una entrevista que dio Jorge Javier Vázquez en la que dijo que no hablaba con ella desde que se fue del programa.

"Entiendo que diga que no me echa de menos porque nunca hemos estado juntos: cuando él estaba, no estaba yo. Le deseo que sea muy feliz", ha comentado. "Yo quiero a toda la gente, a él también, le deseo todo lo mejor".