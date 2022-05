Belén Esteban reaparece en las redes y enseña las primeras fotos de su operación: "Por favor, respetadme cuando tengo que ir al médico"

Belén Esteban ha acudido esta mañana al médico acompañada de su marido Miguel para la revisión de su operación provocada por la caída que sufrió hace casi un mes en Sálvame.

Los medios estaban esperándola en la puerta de su casa y la colaboradora les ha pedido que la dejasen tranquila. Cuando ha vuelto, se tapaba el rostro con las manos para que no pudiesen captar su cara de malestar.

Aunque no haya dado más declaraciones a la prensa, la 'Princesa del Pueblo' ha querido expresar cómo se siente a través de un post en Instagram, donde llevaba sin publicar contenido desde el accidente.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonad por no poder contestar a vuestras llamadas y whatsapps", comienza escribiendo en la publicación, agradeciendo también a todo el personal del Hospital La Luz "su profesionalidad y su cariño".

Asimismo, ha explicado cómo ha sido la intervención quirúrgica: "La operación tuvo una duración de dos horas y 45 minutos, y en ella me tuvieron que colocar dos placas y 20 tornillos. Me realizaron dos curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien".

Tras el pequeño altercado que ha tenido esta mañana con los medios de comunicación, ha querido agradecerles también su preocupación, pero les deja un mensaje: "Pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al médico, ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros. Espero que la prensa no se moleste".

Concluye diciendo que todas las novedades que tenga sobre su estado de salud las dará ella a través de sus redes sociales, y vuelve a dar las gracias a todos sus seguidores por comprenderla y apoyarla en estos "duros momentos".

Laura Matamoros, Mario Vaquerizo, Paula Echeverría y Rafa Mora, son unos de los muchos personajes públicos que han querido mostrarle su apoyo a la de Paracuellos y desearle una pronta recuperación.