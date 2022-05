Paz Padilla se derrumba completamente ante Toñi Moreno: "Qué difícil es verte rota"

Paz Padilla fue este miércoles la invitada estrella de Toñi Moreno en el programa de Canal Sur Televisión Gente Maravillosa.

A pesar de que no está siendo una época fácil para la humorista -perdió a su marido por un cáncer y, meses después, ha sido despedida de Mediaset-, ella nunca ha perdido la sonrisa y el buen humor, algo de lo que hizo gala durante su intervención en Canal Sur.

Eso sí, durante la entrevista también se vivieron momentos íntimos y más serios, como cuando contó la historia de amor que ha inspirado su libro y su obra de teatro que llevará próximamente al cine, El humor de mi vida. Padilla relató con naturalidad cómo fueron los últimos meses junto al amor de su vida, su marido Antonio, fallecido hace dos años.

Sus mejores amigos y su hija, Anna Ferrer, sorprendieron a la actriz, algo que hizo que se emocionase y se derrumbara en directo como pocas veces la hemos visto.

"Qué difícil es verte rota. Rota de amor, no de dolor", le dijo Toñi Moreno. "Yo lloro mucho. Siempre digo que salgo a la calle llorada cada día, porque tengo muchos recuerdos", explicó, por su parte, Padilla.

Su hija, Anna, le dedicó unos preciosos piropos. "Ni en 100 años podría agradecer lo que haces por mí. Esto nunca va a cambiar porque somos una", le dijo la joven, que también recordó al marido de su madre, nuevo motivo para que esta se volviera a romper.

"Yo solo quería darle una buena educación y que sepa sobrevivir en este mundo ella sola, que tenga resiliencia y una buena carrera. Siempre le digo que no dependa de nada y que el precio lo ponga ella. Y el lugar donde tiene que llegar lo pone ella. Y ahora la veo tan preparada, tan fuerte y segura, que no me da miedo dejarla aquí. Es una niña muy feliz", dijo la cómica de su hija.