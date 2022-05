Belén Esteban reaparece en 'Sálvame' para opinar sobre 'Supervivientes': "Me he emocionado varias veces con Kiko Matamoros"

Belén Esteban, poco a poco, va recuperando su vida después del trágico accidente que sufrió en el mes de abril. Ya descansa en su domicilio tras haber sido dada de alta y, pese a que la rehabilitación de su fractura es dura e intensa, tiene el apoyo de su marido que le ayuda día tras día.

La 'Princesa del Pueblo', que ha reaparecido recientemente en redes, ha entrado en directo por primera vez en Sálvame, y no solo ha dado un mensaje de cariño a todos sus compañeros, sino que ha opinado también sobre Supervivientes y el paso por el programa de dos de los colaboradores.

"Quiero que todo el mundo sepa que veo Supervivientes. Que mi gordi (Anabel Pantoja) tiene todo mi apoyo, y tengo que decir que me he emocionado varias veces con Kiko Matamoros", ha comentado.

"Aunque hay aspectos que no me han gustado... pero le he visto muy pequeñito en algunas ocasiones y me ha producido ternura. Creo que Kiko ha visto sus limitaciones, y eso él no lo lleva bien. A él le gusta ganar", ha destacado la tertuliana mediante una llamada telefónica.

También ha tenido palabras sobre el concurso de su gran amiga: "A mí personalmente Anabel me está gustando mucho. Y sobre lo de Yulen, todos los que conocemos a Anabel, sabemos que le gusta tontear y le gusta gustar".