Así fue el reencuentro de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en 'Supervivientes 2022', lleno de lágrimas y con campanas de boda

Este domingo, fue uno de los días en los que la organización de Supervivientes más intentó fastidiar a Kiko Matamoros, el nombrado por sus compañeros como el concursante más gruñón. Sin embargo, todo esto tenía un motivo y es que le iban a dar una sorpresa: su novia, Marta López Álamo, había viajado hasta Honduras.

Mientras tenían al tertuliano recogiendo cocos de su playa, apareció de entre los árboles la modelo, y él se asustó por el ruido. Pero enseguida la reconoció y se fundió en un tierno abrazo con ella.

El colaborador de Sálvame se echó a llorar y no podía articular palabra, nervioso al verla, igual que ella. "Estoy aquí, estoy aquí. Me tiembla todo", le decía la influencer para tranquilizarlo.

"Muchísimas gracias, ha sido el mejor regalo de mi vida", dijo Matamoros a la organización después de comerse a besos con Marta López. Y, en ese momento, él se deshizo en elogios hacia su pareja.

"A mí me encantarían que sonaran cocos de boda. Sueño con casarme con Marta y no se lo quería decir públicamente, se lo tengo que pedir formalmente. Es en lo único que pienso desde que estoy aquí", dijo el concursante y, después, se dirigió a ella. "Quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, ser tan feliz como he sido estos años. Te quiero, te adoro".

"Estoy tan enamorado y tan feliz... Me faltaba una parte de mí. Tenemos un proyecto y un futuro ilusionante y bonito. Me hace superfeliz", continuó diciendo sin parar de darle las gracias a Supervivientes 2022 por llevar a Marta a Honduras.