Un concursante de 'MasterChef' confiesa su pasado penitenciario: "Hice una serie de lesiones y no tenía dinero para pagarlas"

El joven vizcaíno de 28 años Adrián, uno de los concursantes de MasterChef 10, se abrió por completo en la última emisión del concurso de cocina de La 1, hasta el punto de confesar a los miembros del jurado que tuvo un pasado penitenciario.

Adrián había recibido las felicitaciones de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera por uno de sus platos y la emoción que le provocó recibir esos halagos y el trabajo bien hecho hicieron que Adrián contara cómo fue su difícil pasado.

"Esto es un sueño para mí, una segunda oportunidad", contaba el joven, que tuvo una infancia "bonita", pero hasta cierto punto: "Mi padre era mi padre, le quiero con toda mi alma, se mató en un accidente de moto y tomó malas decisiones. Le gustaba beber al hombre. Cuando venía de buenas, le esperaba y bien. Cuando venía de malas, pues me tocaba", contaba emocionado.

La difícil situación hizo que él de desahogara con violencia. "Las peleas que tenía era porque necesitaba desahogarme de casa. Estaba hecho un lío", confesaba.

Y llegó un día aciago: "Una pelea se descontroló y me defendí. Le hice una serie de lesiones y no tenía dinero para pagarlas. Me metieron tres meses en prisión. Lo pasé fatal, ahí me vi solo. Es una etapa que no se la deseo ni a mi peor enemigo", contaba Adrián.

Así que MasterChef y hacerlo bien en el concurso ha sido todo un cambio de vida para él y para su madre, cocinera profesional. "Esto es una segunda oportunidad para mí. A mi madre se le cae la baba viéndome aquí y para mí eso es un orgullo", decía antes de lanzar una valiosa lección.

Bonito Adri, lo importante que es su madre en su vida. Lo único que quiere es que ella esté orgullosa de él https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/itXFwS2fwI — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2022

"Me pegaba con la gente y tenía a mi madre en vilo toda la noche. Moraleja, piensa antes de actuar. Si te vienen a pegar, vete. Para muestra, un botón. Eso te arruina la vida, me han arruinado la vida", ejemplificaba.