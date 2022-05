Maragall atribuye el gobierno de PSC y BComú en Barcelona a Pegasus

Terremoto en el Ayuntamiento de Barcelona después de que el domingo pasado se hiciera público que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino el teléfono de una persona que intercedió para la configuración de un gobierno de coalición entre ERC y BComú tras las últimas elecciones municipales, que ganaron los republicanos.

Como ya hizo ese día, el líder de Esquerra en el consistorio, Ernest Maragall, volvía a atribuir este lunes a esas escuchas que no acabara siendo alcalde y que finalmente lo fuera Ada Colau, tras alcanzar un pacto con el PSC, aunque matizó con los 'comuns' y cargó más contra los socialistas.

Después de asegurar el domingo pasado que todo estaba "preparado" con "el conocimiento y participación de Colau" para que no hubiera una alcaldía independentista, el lunes dijo que el líder del PSC, Jaume Collboni, fue el "beneficiario directo" de las escuchas y la alcaldesa, la "beneficiaria indirecta". "Ni lo he dicho nunca ni he pensado nunca que ella tuviera una participación en este espionaje", aseguró el lunes.

Maragall hizo estas declaraciones después de que la alcaldesa le exigiera por la mañana rectificar, y las palabras del líder de ERC encendieron a Collboni, que vio "violencia e inconsistencia" en ellas y a su vez pidió al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que le hiciera corregir esas declaraciones.

En opinión de Maragall, Colau fue «beneficiaria indirecta» porque «acabó de alguna manera aceptando en la última fase" el acuerdo político "que condujo a una determinada definición". Por ello, exigió a la alcaldesa y a BComú "una reacción conjunta y expresa contra el espionaje".

«Siempre hemos condenado el espionaje político y hemos exigido transparencia y asunción de responsabilidades", afirmó, por su parte Colau, que añadió: "Insinuar que he tenido alguna complicidad o connivencia con el espionaje es una barbaridad y me duele que provenga de una persona como Ernest Maragall, representante de un partido de izquierdas y compañero en el Ayuntamiento". La alcaldesa, además, dijo que "espiar a los adversarios políticos es incompatible con la democracia".

También se pronunció desde BComú la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz, que cargó contra Maragall por "insinuaciones que no ayudan en ningún caso". "Hacer ver que hemos tenido algún beneficio con esto no tiene ni pies ni cabeza", afirmó. Asimismo, destacó que a pesar de que finalmente no hubo acuerdo para formar gobierno con los republicanos, "en la práctica ha habido máximo consenso sacando adelante proyectos".

«Maragall ha estado desaparecido tres años y ahora ha decidido empezar la carrera electoral y no ha encontrado mejor tema más allá de esta elucubración que no tiene ningún sentido", criticó, por su parte, Collboni. Dijo también estar sorprendido de las "declaraciones de un profesional de la política que hace 50 años que se dedica a ella y del que se espera más sentido de ciudad y más sentido común".

Además, recordó que Aragonès ya hizo rectificar «hace unos meses" al líder de ERC "cambiando el apoyo a los presupuestos municipales" y que en el Ayuntamiento no se formó un gobierno por ERC porque hubo mayoría progresista y no independentista.

Desde Junts, el regidor Jordi Martí pidió un pleno extraordinario sobre el caso, que consideró "un gran escándalo". Además, el portavoz del partido en el Parlament, Josep Rius, criticó que Maragall apoyara los presupuestos de Colau "cuandoya sabía que era espiado" por el CNI.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Paco Sierra, recordó que ya hubo un pleno extraordinario sobre espionaje y consideró que, por lo tanto, la cuestión ya se "ventiló".