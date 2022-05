Satisfyer Pro 2 Next Generation, el succionador de clítoris más vendido (¡y mejor valorado!), está rebajado un 40% en Amazon

El succionador de clítoris más famoso del mercado (¡pero no el único!) ha conseguido viralizarse de tal forma que todo el mundo se sabe al dedillo las ventajas, su precio y conoce la marca alemana Satisfyer. Pero, a pesar de esto, todavía hay gente que no se ha lanzado a probarlo y todos conocemos a alguien así. Por eso, tanto si eres tu la persona que no ha dado el paso, como si es alguna amiga, la oferta de ahora en Amazon del Satisfyer Pro 2 Next Generation te animará a darlo.

Y es que, por menos de 24 euros puede ser tuyo el modelo de Satisfyer más vendido de la plataforma y mejor valorado (¡con más de 49.250 opiniones positivas!). Una rebaja del 40% te ayudará, por fin, a dar el salto al placer, que no puede igualar ningún juguete sexual.

Disponible en 3 colores. Amazon

¡Con 11 niveles de intensidad!

La primera generación de este juguete sexual ya fue una revolución en intensidad y placer, imaginaos, por tanto, este modelo Pro 2 Next Generation. Con él lograrás una estimulación de forma indirecta y con diferentes intensidades en el clítoris (¡y en otras zonas erógenas de tu cuerpo que quieras!). El Satisfyer otorga placer gracias a las ondas de vibración que transmite a través de una ventosa ovalada de diseño ergonómico (ideal para el punto G). No es de extrañar, por tanto, que consigas "orgasmos múltiples y más intensos", tal y como asegura la marca alemana y como ya han probado miles de personas.

Para encender este juguete sexual, solo tendrá que pulsar el botón inferior y más pequeño durante unos 2 segundos hasta que se haya activado el nivel más bajo de masaje en el Satisfyer Pro 2. Y... si quieres más intensidad, tienes hasta 11 niveles de masaje. Por otro lado, si no te gusta el de color beige más famoso, está disponible en ¡3 colores distintos!

