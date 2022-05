Juegos de Invierno, al borde de la catástrofe

El Comité Olímpico Español (COE) todavía confía en que los Gobiernos de Aragón y Cataluña lleguen a un acuerdo antes de este viernes para que España pueda presentar una candidatura conjunta a fin de albergar los Juegos de Invierno 2030. Llevamos 10 meses de desencuentros, con cruce de descalificaciones y desplantes institucionales, un enfrentamiento a base de tuits y declaraciones. La opción española, si finalmente llega a formularse, tiene menos opciones que sus otras rivales (Salt Lake City, Vancouver y Sapporo) en cuanto a las garantías climáticas, a la disponibilidad de la nieve, que hoy hay que buscarla a 1.500 m de altura y que en 2030 no se sabe dónde estará. Pero esas tres candidaturas ya han acogido antes unos Juegos de Invierno, dos de ellas en fechas relativamente recientes: la norteamericana en 2001 y la canadiense en 2010. La japonesa Sapporo hace más de 70 años, pero tiene el hándicap de que los Juegos de Tokio fueron el año pasado.

La principal debilidad española para armar la candidatura no es el clima, sino la falta de consenso

Pero la principal debilidad española para armar la candidatura no es el clima, sino la falta de consenso, la lamentable politización, lo cual ha castigado la dinámica del trabajo técnico sobre el reparto de las pruebas entre las dos comunidades y sus diferentes valles. Las instituciones catalanas han sido inconstantes desde que se formuló la propuesta de los Juegos hace más de una década, en medio de la dinámica independentista, y han aceptado a regañadientes, incluso desde un cierto desprecio, incluir a Aragón. El presidente Javier Lambán defiende los intereses de Huesca, con razón en bastantes de sus quejas, pero su tono tampoco ha sido el más constructivo. Las amenazas mutuas de presentar una candidatura en solitario frente a la otra si no se obtiene plena satisfacción a sus respectivos deseos es un tiro en el pie. Una majadería. El COE ha dejado muy claro que la propuesta será compartida o España no presentará candidatura. Aragón tiene mejores montañas para las pruebas de nieve, y Barcelona puede ejercer de talismán de la candidatura. A partir de ahí, sentido común y generosidad, por favor.

Milagroso será que por unos o por otros no se frustre esta oportunidad

Para acabarlo de estropear, la Generalitat se dispone a realizar una consulta ciudadana en algunas comarcas en julio para disgusto de los alcaldes, que no la piden, y el pasado domingo una plataforma con aroma independentista convocó una manifestación contra los Juegos en Puigcerdà con 1.500 personas, mayormente llegadas de fuera, traídas en autobuses. A una consulta innecesaria se le añade un movimiento que habla en nombre de los Pirineos y cuyo objetivo es frustrar el desarrollo y la generación de riqueza de esas comarcas. Hace meses que se bordea la catástrofe. Milagroso será que por unos o por otros no se frustre esta oportunidad.