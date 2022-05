Meses después de su ruptura con Christian Gálvez, Almudena Cid parece sentirse bien y ser prácticamente otra persona, más centrada en sí misma y en su profesión de actriz, sin dejar de lado su afición por el deporte.

Además, no deja de lloverle el trabajo, pues además de ciertas colaboraciones, se ha convertido en embajadora de la campaña de cosméticos Inspira, de la marca Mary Kay. Y en la presentación ha demostrado la actitud positiva que tiene.

"Estoy más calmada, disfrutando del momento. Algo que he aprendido en los últimos tiempos es a disfrutar del presente, de lo que hago, de la compañía y de las oportunidades", declara la ex gimnasta olímpica a la revista Pronto. "Antes, llegué a plantearme qué iba a ser de mí, pero ya no. Lo que importa es que yo soy, aquí y ahora".

"Me siento más yo que nunca. He entrado en rinconcitos míos donde no había estado y me estoy sorprendiendo", asegura. "Creo que la vida es dolor, alegría, tristeza, pasión... Y todo forma parte de ella. Yo me he dado cuenta de que no tengo que excluir el dolor de estar viva".

Almudena Cid ha sacado el lado positivo de lo que ha vivido recientemente. Y, dentro de su momento actual, tiene clara su postura con respecto a volver a enamorarse en un futuro cercano: "Estoy en el punto de sostener la soledad. Es importante experimentarla y transitarla".