FSIE reclama a Educació que tots els professors tinguen consideració d'autoritat pública

El sindicat s'ha manifestat d'aquesta manera respecte a l'elaboració del 'Projecte de Decret del Consell, d'igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià' i ha assenyalat que la norma "no protegeix a tots els docents per igual, ni regula els seus drets convenientment".

Davant aquesta situació, ha exigit, com ocorre en altres CCAA (Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó), la inclusió en l'articulat del Decret de mesures que concreten un respatler legal i moral als docents que presten els seus servicis a la Comunitat.

Per a FSIE-CV és "fonamental" que aquesta norma arreplegue qüestions com la consideració d'autoritat pública per a tots els docents -tant la de centres sostinguts amb fons públics com els privats-, l'assistència psicològica i la reparació de danys dels quals incorren en agressions a personal docent i no docent.

El sindicat ha sol·licitat la definició de les funcions i requisits de la nova figura del Coordinador de Benestar i que s'especifique si ha d'exercir aquesta tasca el personal del centre o contractar personal extern, per a evitar repetir problemes d'impagaments, com els ja viscuts el present curs amb la dotació horària del PAM i Audició i Llenguatge.

Així mateix, ha proposat crear una unitat administrativa per a atendre, protegir, assessorar i donar suport al professorat en tots els conflictes sorgits en l'aula o centre educatiu i en les activitats complementàries i extraescolars. A més, ha advertit que "queden per definir les funcions i requisits de la nova figura del Coordinador de Benestar i la seua dotació horària".