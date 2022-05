Els nous consellers prenen possessió aquest dilluns i Barceló s'incorporarà el dimecres com a portaveu del PSPV en Corts

Així ho ha indicat el cap del Consell aquest dissabte en roda de premsa per a informar dels canvis que ha preparat en el seu Consell i ho ha especificat en una conversa posterior amb els periodistes.

Puig ha anunciat que serà a primera hora d'aquest dilluns 16 de maig quan, en el Palau de la Generalitat, els nous consellers prenguen possessió dels seus càrrecs. En concret, l'acte començarà les 09.30 hores, segons han avançat a Europa Press des de Presidència.

Ja de vesprada es duran a terme els tradicionals intercanvis de carteres dels nous consellers amb els seus antecessors. Els primers seran, a les 17.00 hores, Vicent Soler i Carolina Pascual, els qui entregaran les seues carteres a Arcadi España en la Conselleria d'Hisenda, a València, i a Josefina Bueno, en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en aquest cas a Alacant.

Una hora després, a les 18.00 hores, Raquel Tamarit agafarà el relleu de Vicent Marzà al capdavant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en un acte que es desenvoluparà en un jardí al costat del Palau de les Arts.

A les 19.00 serà quan Ana Barceló entregue la seua cartera a Miguel Mínguez com a nou conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, i finalment a les 20.00 hores Arcadi España exemplificarà el traspàs de competències a Rebeca Torró, en tots dos casos en les respectives conselleries.

Quant a la fins ara consellera de Sanitat, Ana Barceló, que deixa el Consell per a convertir-se en la portaveu del PSPV en Les Corts Valencianes -després de la renúncia de Manolo Mata-, s'incorporarà a aquestes funcions el dimecres, després de la celebració de l'executiva dels socialistes el dilluns a Oriola (Alacant), on Puig traslladarà la seua decisió que Barceló assumisca la funció de síndica portaveu en el parlament valencià.

Aquest dimarts està prevista també la reunió de la Junta de Síndics, així com la Taula de les Corts, a la qual assistirà pel PSPV la portaveu adjunta, Carmen Martínez.

"NOVA ETAPA"

Amb la remodelació del Consell s'obri "una nova etapa" d'un Consell "fort" per a "enfortir la reactivació", ha afirmat Puig, qui ha destacat que "per primera vegada" l'Executiu valencià estarà format per més dones que homes -set enfront de cinc-.

La missió principal del nou Consell serà "accelerar tota la potència pública i la transformació d'una nova Comunitat Valenciana". "Eixa és la filosofia de la remodelació en aquest moment de canvis, per a posar una Generalitat al servici de la creació d'ocupació, desplegant un nou estat del benestar amb nous projectes estratègics", ha expressat.