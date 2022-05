El tenso momento en el que Kiko Rivera salió corriendo para tratar de encontrarse con su hermana, Isa Pantoja, está dando mucho que hablar. La joven decidió rechazar el encuentro con el DJ y se mantuvo firme en su postura: tendrán que solucionar sus problemas en privado, sin cámaras presentes.

Pese a que Irene Rosales siempre ha tratado de mantenerse al margen de los problemas de Kiko Rivera y su familia, en esta ocasión ha querido responder a Isa Pantoja, quien aseguró que no quería hablar con su hermano porque vive de "hablar mal de las mujeres de su familia".

Rosales argumentó que también muchas mujeres se habían enriquecido a costa de hablar acerca de su marido, a lo que este viernes, en El programa de Ana Rosa, Isa Pantoja ha respondido: "Si ella compara a las mujeres que se han sentado hablando de sus rollos y sus novias con lo que él ha hecho a nuestra familia... Es una cosa que le dejo a ella".

Además, Isa ha apuntado que su hermano durmió en el mismo hotel que ella la noche en la que Kiko trató de hablar con ella en directo en Sálvame Deluxe. Sin embargo, la joven ha señalado que el DJ no se acercó para intentar volver a hablar con ella.

"Quiero pensar que realmente lo hizo porque es verdad lo que él cuenta, que estaba a 300 metros, vino y ya está. Pero en el hotel yo estaba pensando: 'por favor, que no llame porque no sé qué hacer'. Así que, me alegro de que esto haya pasado, que lo respete y que lo haya entendido", ha sentenciado la colaboradora del Club Social del matinal.