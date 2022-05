La intervención de Kiko Rivera en Sálvame Deluxe el pasado fin de semana supuso una gran sorpresa para Isa Pantoja que, aunque se encontraba en las inmediaciones de Mediaset, rechazó un encuentro con su hermano en ese momento.

Este lunes, la joven ha reaparecido en El programa de Ana Rosa, donde ha comentado que prefiere quedarse con que Kiko ha hecho públicos los sentimientos que tiene con ella y con su madre, a quienes afirmó seguir queriendo.

Además, el DJ también reconoció haberse equivocado al conceder la entrevista en la que sentenció que no consideraba a Isa su hermana. Por su parte, la joven ha apuntado: "No me lo termino de creer porque hoy es esto, pero no sé mañana qué va a ser".

Durante su conversación con Jorge Javier Vázquez, Kiko mostró su rechazo a tener que 'pedir permiso' a su tío, Agustín Pantoja, para poder visitar a su madre, algo en lo que Isa se ha mostrado de acuerdo. Isa ha destacado que su tío no debería hacer de intermediario para que madre e hijo se vieran.

Respecto a una posible visita de su hermano, Isa ha sido contundente: "Cualquier persona que me conozca sabe que, por mucho que yo no quiera hablar con él, no sé cómo hubiera reaccionado si se hubiera presentado aquí. Claro que habría hablado con él. No sé hacia dónde habría llegado la conversación porque fue muy grave lo que dijo y también fue muy grave lo que hizo en su día. Me ha hecho abrir los ojos en muchas cosas".

Isa, además, ha destacado que no necesita que su hermano vaya a su casa a "probar nada": "Necesito tiempo porque, que él venga aquí, a mí me sigue pareciendo muy violento porque no quiero que me fuerce. Él, hasta el día del Deluxe me respetó ese tiempo y quiero que lo siga haciendo".