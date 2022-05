El Deluxe regresó a los sábados con una entrevista a Kiko Rivera como plato principal. El programa albergaba la posibilidad de que se diera un reencuentro entre él y su hermana, Isa Pantoja, de quien lleva unos siete meses distanciado desde unas polémicas declaraciones públicas en las que compartía que había pegado a la pequeña de los Pantoja cuando la había visto intentar cortarse las venas.

Sin embargo, esto no pudo materializarse, pues la intérprete de Ahora estoy mejor se negó. Tanto es así que, tras llegar a Mediaset, lejos de entrar en plató, habló con Jorge Javier Vázquez en el coche y, tras ver que su hermano se aproximaba, ambos subieron la ventanilla y se marcharon.

Después, ella se fue a un restaurante cercano a cenar. El establecimiento tuvo que bajar las persianas después de que tanto un cámara como Antonio Rossi retratasen el momento e intentaran hablar con ella, pero la cena transcurrió sin complicaciones.

Qué momentazo, qué ataque de risa con Jorge Javier cerrándole la ventanilla a Kiko Rivera, dejándole como una estatua y después huyendo en coche Isa Pantoja#kikodeluxe #SABADODELUXE pic.twitter.com/G5dSU4E2AT — Rafael García López 🥭🇪🇺🥭 (@RafaelGarciaLAF) May 7, 2022

Desde plató, tanto Kiko Rivera como Rafa Mora, su férreo defensor, lamentaron el hecho y lo criticaron al interpretarlo como un desprecio al joven. Por su parte, Isa Pantoja se mostró muy segura al explicar que necesitaba un tiempo para asimilar lo ocurrido con su hermano.

"Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto con una persona que vive de hablar mal de las mujeres. Esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen", añadió.

Además, comentó que esa noche se limitaría a defender a Anabel Pantoja en Supervivientes 2022 y, respecto a su hermano, aseveró que no debía tolerar faltas de respeto semejantes y afeó que no vio ningún cambio en el discurso de él, pese a que aseguraba sentirse arrepentido y reconoció que echaba en falta a su familia.

Isa Pantoja opina y resume perfectamente sobre la entrevista de Kiko Rivera: "Eh, lo mismo de siempre" #kikodeluxe #Supervivientes2022 #deluxevivientes #SABADODELUXE pic.twitter.com/YDxSZI3ecD — Rafael García López 🥭🇪🇺🥭 (@RafaelGarciaLAF) May 7, 2022

"Lo que voy a hacer, porque me sale del corazón, es darle el tiempo que necesite, el tiempo que ella quiera, el día que ella quiera, cuando ella quiera... aquí estaré para escucharle, explicarle e intentar arreglar la cosas. Yo no soy feliz de esta manera", concluyó el DJ.