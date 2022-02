Isa Pantoja aclara si invitará a Kiko Rivera a su boda

Hace unas semanas, Telecinco canceló la participación de Kiko Rivera en Secret Story después de se publicara la polémica entrevista en la que el DJ desvelaba que su hermana, Isa Pantoja, se había intentado cortar las venas.

Las declaraciones, duramente condenadas tanto por su hermana como por muchos colaboradores de Mediaset, terminaron con la pareja de Irene Rosales en uno de sus peores momentos. Poco después de que la joven haya anunciado que podría emprender medidas legales contra su hermano, acudió a la casa de Guadalix de la Sierra.

En un nuevo movimiento que deja claro junto a quién se posiciona parte de Mediaset en este conflicto, la joven pasará cuatro días en Secret Story, al igual que lo hizo Nagore Robles la semana pasada. La primera misión de la hija de Isabel Pantoja en el programa fue la de darles los huevos de la inmunidad a quienes se libraron de salir a la palestra.

Pero antes, la prometida de Asraf Beno ofreció una breve entrevista en la que desveló, entre otras cosas, si pensaba invitar a su hermano a su boda: "Van surgiendo cosas y yo voy cambiando las listas de invitados... bueno, a ver cómo salgo de aquí. No sé si mejor o peor, pero bueno… tengo claro a los que no invitaría ahora mismo. Ahora, como están las cosas pues de mi familia ya sabéis a quienes no porque no tengo relación y a mi hermano, tampoco procede", aseveró.