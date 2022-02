Isa Pantoja entrará a 'Secret Story' a convivir con los concursantes: "No se lo he dicho a mi hermano"

Después de la visita a la casa de Secret Story de Nagore Robles, que durante unos días ha convivido con los concursantes del reality de Telecinco y ha revolucionado y dinamizado la casa, ahora es el turno de otra famosa.

Será Isa Pantoja la que el próximo jueves le de la gran sorpresa a los inquilinos de Guadalix presentándose en el concurso y quedándose allí a dormir.

"Aunque no vaya a concursar para mí es un reto también", explicaba Isa Pantoja a Toñi Moreno este domingo en Telecinco.

."Quiero que vivan sus tramas independientemente de que yo esté. Es su concurso y no el mío. Voy a intentar ser un poco cotilla y preguntarles cosas, pero siempre dejando que fluyan", avanzaba sobre sus intenciones.

Isa Pantoja aseguró que no está muy puesta en el devenir del concurso, porque lo ha seguido a medias. "No llevo mucha información, he seguido algo, pero me he perdido muchas cosas", confesaba.

La presentadora de los debates, Toñi Moreno, le preguntó este domingo si le había dicho a su hermano, Kiko Rivera, que iba a entrar en la casa.

Pero las relaciones entre ambos hermanos están en su peor momento. "No hemos hablado, imagínate darle esta noticia", decía Pantoja.