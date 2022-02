La delirante irrupción del tío de Rocío Carrasco en su 'docuserie': desmiente a su sobrina y pide su propio programa

Telecinco emitió este viernes 11 de febrero El precio del silencio, un monográfico que estudió el impacto de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. El programa mostró cómo varios miembros de su familia contrarios a ella habían incrementado su presencia en televisión y, a consecuencia, sus ingresos económicos, a raíz de que la hija de la más grande contara su versión.

El programa retrató, entre varios miembros de los Mohedano-Flores, a José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, es decir, tío de Rocío Carrasco. Este ha sido desde que se comenzó a emitir de la docuserie uno de los mayores detractores de su sobrina, sembrando la duda sobre su testimonio y posicionándose junto a los Flores.

Este intervino en El precio de silencio por teléfono y consiguió que se cayera la escaleta del programa, porque su llamada ocupó mucho tiempo. Este dijo en varias ocasiones que quería su propio espacio para explicarse, al igual que lo había hecho Rocío Carrasco, y que consideraba que era la productora La Fábrica de la Tele quien debería dárselo.

Pero lo más impactante de la llamada, que hizo que varios colaboradores del formato se llevaran las manos a la cabeza, fue cuando dijo que no creía muchas cosas de las que había contado Rocío Carrasco, pero en especial en lo pertinente a la paliza que le dio su hija, Rocío Flores, y por la que terminó en el hospital. Así, el familiar pidió que se escuchara la otra versión, es decir, la de Rocío Flores, y cuestionó la sentencia que respaldó la versión de Carrasco.

También dijo que no se creía que eso hubiera ocurrido con Fidel Albiac a pocos metros, culpándole del trágico hecho. Jorge Javier Vázquez comentó l gravedad del asunto y le pidió que rectificara, aunque fuera, por Rocío Jurado, algo a lo que José Antonio se negó.

En la misma línea, este dejó claro lo poco que le importaba su sobrina al decir que, si no se había preocupado por ella cuando se conoció su intento autolítico, fue porque cuando lo contó "ya había pasado un año y estaba bien".

"Me contó la pelea y ahora me la creo menos. Ella me cuenta que se ha peleado con su hija y que le ha tirado al suelo. Yo conozco la otra versión. Me extraña creer que en una discusión que empieza en la cocina y termina más lejos no intervenga Fidel Albiac. Ningún familiar se cree completamente la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco ¿La opinión de Rocío es la única que cuenta? No la estoy pisoteando estoy diciendo las dudas que me producen los hechos que cuenta", se mantuvo José Antonio.