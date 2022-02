Las incoherencias de Rosa Benito y los beneficios que obtuvo por la emisión de la 'docuserie' de Rocío Carrasco

Telecinco emitió este viernes 11 de febrero El precio del silencio, un monográfico que estudió el impacto de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. El programa mostró cómo varios miembros de su familia contrarios a ella habían incrementado su presencia en televisión y, a consecuencia, sus ingresos económicos, a raíz de que la hija de la más grande contara su versión.

Uno de los ejemplos de ello es Rosa Benito, aunque Rocío Flores y Gloria Camila también multiplicaron sus colaboraciones en distintos formatos de la cadena. Sobre Benito, El precio del silencio ilustró cómo, entre lágrimas, la colaboradora contó en Ya es mediodía lo conmocionada que se sintió al saber que su sobrina había intentado quitarse la vida. También aprovechó la ocasión para poner el foco sobre sí misma y explicar cómo ella misma se había intentado suicidar, a lo que llamó "descansar".

"Si me necesita, voy a estar ahí. Nunca he dicho esto de ella. Jamás, porque es hija de la persona que más he querido, junto a mi madre, mis hijos, con los míos, con mi gente. Jamás hablaré mal de ella y estaré con ella si me necesita. Quiero escucharla, tiene todo el derecho a hablar", añadió, en entrevista con Sonsoles Ónega.

Sin embargo y pese a la supuesta conmoción, la colaboradora, al igual que el resto de la familia, no se habría intentado poner en contacto con Rocío Carrasco hasta el día de hoy, un período de tiempo que alcanza los 314 días y que dentro de poco llegará a un año completo. Benito es la más ambigua en todo lo que respecta a Rocío, contar la verdad para ser viva.

Así, la madre de Chayo Mohedano fluctúa continuamente entre apoyar o desmentir a su sobrina, llegando a desdecir sus propias palabras y creando un discurso con no pocas incongruencias. En esa línea, Carrasco dijo que era "una veleta" y que defendía a unos u otros según le conviniera para asegurarse más apariciones en televisión, que se habían multiplicado por tres, y más dinero.

Para conocer la dimensión de esto habrá que esperar al estreno de En el nombre de Rocío. Eso sí, lo que ha quedado claro es que el rechazo de los Mohedano a Carrasco llega por temas económicos y después de la muerte de Rocío Jurado, quien todo apunta a que era muy consciente de cómo era su familia: "Varias veces he pensado 'qué pena de familia'", reconoció Carrasco ante una pregunta al respecto de Jorge Javier Vázquez, presentador del formato.