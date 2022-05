Rocco Lito, astrofísico: "El agujero negro no es tan grande como para absorber la Vía Láctea"

Este jueves se hizo pública la primera imagen obtenida en la historia del agujero negro que se sitúa en el centro de nuestra galaxia, llamado Sagitario A*.

La imagen se ha obtenido gracias al proyecto Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT), un equipo internacional que ha contado con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al CSIC, alojado en Granada.

Rocco Lico, investigador del IAA-CSIC y miembro del proyecto EHT, atiende a 20minutos para analizar este nuevo descubrimiento.

Hoy se ha presentado la primera imagen de Sagitario A*, más allá de lo meramente visual, ¿qué aporta al conocimiento que tenemos sobre los agujeros negros y sobre nuestra galaxia?

Estamos muy emocionados por el resultado porque es la primera evidencia visual de la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Los expertos sabían más o menos que había algo así, pero esta es la primera evidencia absoluta de su existencia.

Estamos muy emocionados por el resultado porque es la primera evidencia visual de la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Los expertos sabían más o menos que había algo así, pero esta es la primera evidencia absoluta de su existencia.

La segunda cosa importante es que la imagen de Sagitario A* es muy parecida a a imagen de M87, el agujero negro cuya imagen se obtuvo 2019, a pesar de que los dos agujeros negros tienen una masa extremadamente diferente. Sagitario A* es cerca de mil veces más pequeño que M87. Por lo tanto, esto lo que hace es confirmar la teoría de la relatividad y confirma que todos los agujeros negros se comportan igual independientemente de su masa.

Ahora que está confirmado que el centro de la Vía Láctea es un agujero negro, ¿podemos decir que la galaxia está siendo absorbida por su núcleo?

La respuesta es no por la escala de la dimensión. Este agujero negro está en el centro de la galaxia, pero la galaxia es mucho mas grande que el agujero negro, entonces, eso no va a pasar. La esfera de acción del agujero negro no es tan grande como para englobar toda la galaxia.

Sagitario A* está, en todo caso, absorbiendo materia, ¿podemos saber a dónde va lo que absorbe un agujero negro?

Eso no se sabe. Lo que se llama el horizonte de sucesos es el límite donde no se puede ver lo que pasa más allá. Lo que vemos nosotros es lo que pasa fuera, pero no podemos saber lo que pasa dentro, así que no sabemos a dónde va a parar. Esto, por el momento, representa uno de los misterios de los agujeros negros todavía.

Por fin se ha revelado la primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro alrededor del que se encuentra nuestra galaxia, la Vía Láctea. La ha captado el Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT), el mismo que capturó la primera imagen de un agujero negro, el Messier 87, en 2019. ¿En qué se parecen (y en qué se diferencian) los dos agujeros negros que hemos logrado fotografiar desde la Tierra? (ATLAS)

¿Qué papel ha jugado en esta investigación España a través del AAI del CSIC?

Todo el equipo de Granada hemos coordinado mucho trabajo y mi jefe, José Luis Gómez, es el coordinador del equipo de imaging, el que hizo y elaboró la imagen. Otro compañero, Guang-Yao Zhao, es el coordinador de otro equipo que estudiaba el efecto de la materia interestelar cercana al agujero negro. Y yo soy coordinador de otro equipo, el de análisis de los datos. Finalmente, todo el equipo de Granada es coordinador de otro equipo que proveyó millones de imágenes que permitieron hacer la imagen final. Utilizamos superordenadores para seleccionar estas imágenes y producir la imagen final.

Se han combinado imagen de ocho telescopios distintos ubicados en distintos puntos del planeta.

Si, y no solo eso. El segundo aspecto es que tenemos diferentes algoritmos para hacer la misma imagen, así que, cuando tenemos la imagen definitiva, esta debe ser exactamente igual por todos los algoritmos, por lo que estamos seguros de que es la imagen verdadera. Lo que hicimos fue combinar muchos parámetros de diferentes algoritmos para producir millones de imágenes y, al final, obtuvimos esta.

¿Está el agujero negro en movimiento?

Tenemos cuatro imágenes representativas y no una sola como en el M87. Que la masa de Sagitario A* sea más de mil veces más pequeña no significa que la variabilidad sea menor que la del M87. Si observamos las imágenes de ocho horas en un día, en este tiempo, está cambiando rápidamente. Por eso tenemos diferentes imágenes, porque sería como hacer una foto de algo que se está moviendo.

Esto se podría observar mejor con una imagen dinámica, un vídeo, ¿es factible a corto plazo?

Hay un equipo que lo está haciendo y los compañeros que lo forman hicieron una tentativa para ver si se podía observar el movimiento, pero, hasta ahora, los datos que tenemos no son de la calidad suficiente para obtener un vídeo realista. Pero hay un equipo trabajando en ello.

Después de esta segunda imagen de un agujero negro, ¿qué próximos hitos podemos esperar en los próximos años sobre estos cuerpos celestes?

Por el momento, con los telescopios que tenemos, estos son los dos que podemos ver al nivel del horizonte de sucesos. Ya observamos otro agujero negro y vamos a publicar otros resultados. Pero lo relevante para el futuro es que estos son resultados de observaciones realizadas en 2017, pero ya tenemos observaciones de 2018, 2021 y 2022. Entonces, lo que vamos a ver ahora que tenemos dos imágenes de agujeros negros es cómo evoluciona con el tiempo su estructura. Esta es una de las preguntas mas importantes para entender la física de la evolución de los agujeros negros.