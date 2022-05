Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, una historia de amor que por fin llega hasta el altar

Parecía la historia de nunca acabar. ¿Cómo era posible que aún no se hubiesen dado el "sí, quiero"? Con la de tiempo que llevan prometidos. Con una boda que tendría que haberse celebrado en el final de la primavera de 2020 si una pandemia no hubiese cambiado la vida de una forma tan inmediata. Sin embargo, ya sí, ya por fin van a casarse: Chenoa y Miguel Sánchez Encinas están ultimando los detalles de su enlace y aprovechamos para repasar la que ha sido una historia de amor semiatípica, hollywoodiense: han pasado más tiempo prometidos que como simplemente novios.

La cantante y el urólogo se van a casar en la tierra de la novia, en Mallorca, el próximo mes de junio. De hecho, recientemente la revista Diez minutos fue testigo de cómo ambos acudían en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid (y en compañía de una tercera persona no identificada), al Registro Civil con la intención de tramitar y entregar la documentación necesaria para la tan ansiada boda, dos años después de cuando debería haber tenido lugar.

Se saben varios detalles de esta, sobre todo por el tiempo transcurrido desde que, quizá en un universo paralelo, tuvo lugar el 14 de junio de 2020. Por ejemplo, que el vestido de novia tendrá la firma de Hannibal Laguna o que la ceremonia, además de ser por lo civil, será muy íntima y ni siquiera están invitados la inmensa mayoría de sus excompañeros de Operación Triunfo.

De hecho, algunos como Nuria Fergó, Manu Tenorio o Javián ya han declarado que le desean lo mejor pero que no están en la lista. O David Bisbal, que no se ha pronunciado pero que no estará en Mallorca por motivos más que obvios. Otras, como Rosa López aseguran no haber "abierto el buzón" para ver le había llegado la invitación. Y luego está quienes seguro que son parte del reducido grupo de amistades que arroparán a la cantante de Cuando tú vas: sus grandes amigas Natalia y Soraya. Y quizá, aunque no está confirmado, Ángel Llácer, tras hacer llorar a su excompañera en Tu cara me suena pidiéndole ser padrino.

"Se casa Laura [Corradini, su nombre], no Chenoa", ha llegado a declarar la artista de 46 años (su cumpleaños es en junio). Y es de Laura de quien se enamoró Miguel Sánchez Encinas. El afamado urólogo madrileño, divorciado y padre de una hija, conoció a la cantante a principios de 2019. O más bien le conoció ella a él. "Lo conocí en una cena de amigos. Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente, y le dije a mi amiga: 'Ni de coña, lo quiero al lado'", aseguraría poco después Chenoa ante la prensa.

La cantante Chenoa y su pareja, el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Victor J Blanco / GTRES

Tras unos meses en los que estuvieron conociéndose, llegó el momento de presentarlo en sociedad. Fue en una cena de reencuentro con algunas amigas de dentro de la Academia del reality musical de RTVE. Nuria Fergó, Natalia y Gisela quedaron con sus respectivas parejas con Chenoa y Miguel, que no tuvieron reparos en fotografiarse juntos.

Poco después, los fans de la autora de Atrévete o Soy lo que me das vieron el guiño que hizo en sus redes el también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos: por el Día Mundial de la Voz subía un texto felicitando a cantantes y otros profesionales y acompañaba el texto con una fotografía recortada de una mujer sosteniendo un micrófono. Pero por el tatuaje de Imagine se sabía quién era.

A partir de ahí, no se escondían: iban al Prado juntos, paseaban, comían en restaurantes... Y en junio, tras la aparición de un misterioso anillo en la mano de la cantante, se dispararon los rumores, que pasaron a ser realidad tras la confirmación del compromiso en una gala benéfica en el Teatro Real de Madrid. La pedida había sido en el Jardín de los Naranjos, "en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma", como explicó Miguel Sánchez.

Pero toda esa vorágine de amor, de preparativos, de saber hasta el más mínimo detalle dela boda se vio cortada abruptamente por la pandemia. Una, además, que preocupó bastante a Chenoa, quien no solo se negaba a casarse "con una mampara", sino que temía que su prometido contrajera el virus en el hospital donde trabaja. Una muy mala época que les obligó a posponer la ceremonia indefinidamente por aquel entonces, una tristeza que intentaron paliar marchándose a Mallorca con la hija de Miguel Sánchez.

Chenoa, su pareja, Miguel Sánchez Encinas, y la hija de este, en Mallorca. GTRES

La pareja intentó buscar un día para 2021, pero nuevamente la pandemia entorpeció sus planes con las diferentes olas. Sin embargo, gracias a la vacuna, decidieron que 2022 sería la fecha sí o sí de su enlace y buscaron de nuevo un día de junio. Ahora ha reconocido la cantante que tiene "un poco de estrés" por estar de nuevo con los preparativos y saber que esta ocasión va a ser el final feliz definitivo. Uno que llega con dos años de retraso pero que, en cambio, les ha servido para estar más que seguros a ambos de que han encontrado a su media naranja.