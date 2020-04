Chenoa se niega a "poner una mampara" en su boda con Miguel Sánchez Encinas: "Queremos casarnos bien"

El próximo 14 de junio debía de ser el día más feliz en la vida de Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas, pues para esa fecha tenían, desde hace tiempo, preparada su gran boda. Sin embargo, como es obvio, no contaban con que una pandemia mundial paralizará el mundo tal y como lo conocemos. Y ahora, claro, tiene que haber diferencias...

O no, claro, porque la cantante, que actualmente y junto a su pareja mantienen tanto los preparativos como el propio enlace "en pausa", no está dispuesta a que el coronavirus haga de su día más especial un día, valga la redundancia, menos especial.

"La única razón para posponer la boda es esta difícil situación que estamos viviendo todos. Pero aún no hemos tomado la decisión. Me hacía mucha ilusión vestirme de novia y me sigue haciendo ilusión. A ver si, cuando levanten el confinamiento, al menos puedo hacerme la primera prueba del traje", aseguró hace un par de semanas.

Ahora, la artista detrás de éxitos como Atrévete, Soy lo que me das o -la más que reproducida durante la cuarentena- Todo irá bien, ha querido dejar claro que ante tanta incertidumbre y tantas prórrogas del estado de alarma no cree que lleguen a la fecha prevista.

"Estamos esperando una respuesta", afirma la hispano-argentina sobre el número de invitados que se pueden reunir en un mismo evento -a la boda se suponía que irían varios de sus compañeros de edición en Operación Triunfoy en donde Rosa López bromeó con que buscaría ligar- en una entrevista que ha concedido para el canal de Youtube Los de la música.

"Yo no voy a poner una mampara en mi boda, me niego. Nos apetece casarnos bien", sentencia la cantante, que ese mismo mes cumplirá 45 años. "Junio está muy cerca, estoy viendo que van prorrogando y lo dicen como si yo fuese la única del mundo, y ¿tú sabes la cantidad de novias con las que he hablado por redes sociales?", declara.

Además, Chenoa ha tenido tiempo para bromear sobre algunas cosas que ya tenía muy claras con respecto a su enlace: "Canciones mías no van a sonar. Quiero desconectar. Imagínate que ponen Cuando tú vas", confiesa, así como desvela: "Una de las canciones que me encanta bailar cuando estoy de fiesta es Pavo real, de El Puma".

Durante el confinamiento, amén de cierto miedo que pasa la cantante por ver cómo su futuro marido va al hospital a trabajar, está haciendo las delicias de sus 780.000 seguidores, proporcionándoles desde sus propias recetas a las nuevas "amigas ovinas" que su perrita Shirly hace mientras pasean o Rompecabezas, su primera colaboración con Soraya.