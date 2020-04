El pacto secreto entre David de María y Chenoa tras su ruptura: "Así no creamos tonterías"

Poca gente recuerda esta historia de amor porque si se pregunta por Chenoa y por su exnovio David, casi instantáneamente, y aunque hayan pasado ya 15 largos años desde aquella imagen icónica en la puerta de su casa, toda España piensa en Bisbal. Pero...

Sí, hubo otro David en su vida. E importante para ella. La cantante y David de María vivieron un intenso romance durante 2010 y desde entonces, aunque sus caminos se separaron muy rápido en el amor, lo cierto es que no solo los sigue uniendo la música.

Cinco años después de su separación con la exconcursante de Operación Triunfo, el jerezano se convertía en padre de su único hijo, Leonardo, fruto de su relación de cuatro años con Lola Escobedo, quien fuese su mánager y con quien comenzó a salir en 2014.

Por su parte, Chenoa, a sus 44 años (cumple 45 a finales de junio) ya tenía todos los planes de boda hechos aunque por culpa de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus muy probablemente tendrá que posponer su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas, también programada para los últimos días de junio, como tantas otras celebrities.

El cantautor ha revelado en un directo de Instagram, de hecho, que él conoció al nuevo novio de su ex y al que definió como "un tío encantador", constatando que una década después de aquel amor, su vínculo no solo no se ha roto con el paso del tiempo, sino que se ha hecho mucho más fuerte.

Según ha confesado, él sigue teniendo mucho cariño por la hispano-argentina, aunque "para no crear tonterías" en la prensa del papel couché, que observa al milímetro cada movimiento en redes sociales de parejas y exparejas, tienen una regla no escrita.

"A veces incluso no nos llegamos a dar me gustaa nuestras fotos para evitarlo", ha comentado David de María, que ha naturalizado la relación que mantienen así, a pesar de que se siguen en redes sociales.

Lo que acaban haciendo es hablar por WhatsApp, donde interactúan más a menudo y gracias a lo cual mantienen el contacto y se ponen al día de sus respectivas familias y novedades musicales.

No solo eso, sino que la última vez que coincidieron en persona, que fue cuando el gaditano conoció al doctor Encinas, llegaron a cantar juntos. Fue en el cumpleaños de Jorge Plané, un amigo en común de Cadena 100 donde también estuvieron Efecto Mariposa o Sergio Dalma.

"¿Quién me iba a decir que nos íbamos a encontrar después de mucho tiempo en esos terrenos que nos gusta estar, tranquilos y relajados, con una guitarra en mano?", ha dicho un sonriente David de María, que estaría encantado de ir al enlace de Chenoa.

"El problema es que ya no va a ser una boda multitudinaria", ha mantenido, porque augura que, como esos eventos deportivos que se celebrarán en los próximos meses, no acudirá todo el mundo, sino que "poca gente dejarán ir a una boda, no va a ser lo mismo".