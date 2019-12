Rosa López quiere ligar en la boda de Chenoa: "Laura, por favor, ¡lánzame el ramo a mí!"

Rosa López no ha perdido con el tiempo aquella sinceridad, desparpajo y gracia andaluza que caracterizó su paso por la academia de Operación Triunfo hace casi 20 años y lo ha demostrado estos días dando algunos detalles de su plan maestro para conseguir pareja.

Porque, a sus 38 años, la que fuera Rosa de España tiene un claro objetivo: ser madre. Pero no quiere ser madre soltera, así que está esperando a su hombre ideal para lanzarse de lleno al amor... Aunque si no aparece, se le busca. Y, además, tira de clásico: las bodas..

Y eso piensa hacer ella, tal y como ha confesado entre bromas, en la próxima unión de su gran amiga y también exconcursante del reality musical Chenoa, que, a sus 44 años, ha encontrado en el reputado urólogo Miguel Sánchez Encinas al hombre con el que pasar el resto de su vida.

La granadina, que recientemente quedó destrozada en directo al comentar cómo fue para ella que le robaran su voz, está muy contenta y feliz de ver la sonrisa permanente en el rostro de su compañera y, como ella también la quiere, reveló a la prensa durante un acto solidario en el relativo Día Mundial de la Discapacidad que ha organizado la fundación Juan XXIII cuál es su plan para conseguir chorbo.

"En las bodas se liga mucho, podría conocer al hombre de mi vida", comenzaba diciendo, antecediendo todo un aluvión de risas por cómo se toma ella su soltería y su idea de probar suerte en el convite de su amiga, para la que tiene una curiosa petición.

"Laura, por favor, ¡lánzame el ramo a mí!", soltaba Rosa López, que acaba de sacar un single nuevo (Vacío), para chanza de los allí presentes, jugando un poco con la desesperación y con que, de alguna forma, tiene enchufe en la boda.

Tras las bromas, eso sí, la artista quiso ponerse serie y reivindicar también la soltería como una opción válida y libre de estigmas. "No me importa, la verdad, porque me gusta estar sola. Lo aprovecho para trabajar mucho, hacer deporte, mis clases de canto y guitarra...", aseguró.

."Cuando veo a mis compañeros con hijos me da algo de envidia, pero no quiero niños. Me encantan, pero no me gustaría ser madre soltera, preferiría tenerlos en pareja", comentó más comedida quien fuera la representante española en Eurovisión.