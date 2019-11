La boda entre Chenoa y el cirujano y urólogo Miguel Sánchez Encinas está cada vez más cerca y son muchos los detalles que ya conocemos del que promete ser uno de los enlaces del año. De hecho, ha sido uno de estos pormenores, en concreto, la persona que llevará a la novia hasta el altar, lo que ha dado comienzo a un duro enfrentamiento entre la cantante y José Carlos Corradini, su padre biológico.

Que la relación entre ambos no es buena, no es algo que haya podido sorprender a nadie, ya que desde que comenzó su carrera en Operación Triunfoha sido Juan Antonio Marino, el compañero sentimental de su madre, la persona que le ha acompañado en todo momento y a quien ella misma ha revelado que considera su "verdadero padre”. Por eso, cuando declaró en ¡Hola! que quería entrar a su boda del brazo de su padre, se refería a él y no a su progenitor biológico.

Así, aunque la relación entre ambos es nula, estos comentarios fueron contestados por Corradini, quien habló sobre la boda de Chenoa para la revista Pronto. Sus declaraciones, lejos de iniciar un acercamiento, han provocado que la situación entre ambos se haya tensado todavía más.

El padre biológico de la cantante aseguró que le encantaría tener dinero para ir a Madrid el día de la boda. “Iría disfrazado sin otra intención que verla con su pareja entrar y salir del juzgado. Un viaje de simple ida y vuelta. Me duele haberme perdido la vida de mi hija y me duela perderme la de mis nietos si es que acaba siendo madre".

Chenoa ha atendido a los medios de comunicación en la calle y no ha dudado en responder con duras palabras a las declaraciones de Corradini. De hecho, se ha mostrado clara al respecto: "Todo está en manos de mis abogados, yo ni siquiera puedo hablar.

Me lo tomo sin más, yo estoy centrada en mi felicidad y lo demás me da igual. Eso lo manejan los abogados y la ley, que para eso está". En las imágenes puede verse cómo la cantante lucía un look diferente al que tiene acostumbrados a sus fans, con una melena mucho más larga, que ya había adelantado en su Instagram. ¿Será alguna prueba para la futura boda?