Las duras y contundentes declaraciones del padre biológico de Chenoa: "Iría disfrazado a la boda solo para verla"

En apenas unos meses, el 14 de junio del cada vez más cerca 2020, la cantante Chenoa y el cirujano y urólogo Miguel Sánchez Encinas protagonizarán una de las bodas del año, de la que cada vez se saben más detalles, desde a quién van a invitar hasta el lugar en el que se celebrará.

Y como manda la tradición, a la artista, hasta el altar, la llevará su padre. Al menos, a quien ella llama "papá". Es decir, Tati, Juan Antonio Marino, el compañero sentimental de su madre, a quien ella considera su "verdadero padre", quien la acompañó en las galas de Operación Triunfo y con quien está muy, pero que muy unida.

Quien no estará será José Carlos Corradini, de 65 años, residente en Buenos Aires y padre biológico de Chenoa. Con él no tiene ninguna relación, pero al revista Pronto ha hablado con él en exclusiva y ha descubierto que prepara una autobiografía que planea sacar el año próximo y que podría empañar el día más especial de su hija.

Pero eso parece no preocuparle. "La mujer que está escribiendo mi biografía es una investigadora y el libro será polémico, sí, algunos episodios se salen de lo normal", comenta Corradini, que, aún así, asegura: "No lo saco con la intención de hacer daño a mi hija. No va a ser una especie de revancha desde el rencor porque voy a callarme episodios oscuros que podrían afectarla."

Corradini está, según sus palabras, muy contento por la boda de Chenoa: "Le deseo lo mejor, no le quiero ningún mal, al contrario". Sin embargo, sí que le guarda algo de tirria a la familia de Chenoa puesto que dice "a esa hija que me niega por fin la soltado el clan que tiene alrededor para que pueda ser feliz y casarse. Por mi parte me uno a su felicidad y espero que forme una bonita familia, se lo merece".

De hecho, los considera unos aprovechados. "Ella sido la gallina de los huevos de oro para estas personas: su madre, su padrastro, su hermano, que es mi hijo Sebastián. Ella les mantiene a todos de una u otra forma", opina con algo de resquemor porque no haya podido también ser él parte de ello, como afirma más adelante en la entrevista, cuando expone que su expareja se aprovecha profesionalmente de Chenoa.

Según sus palabras, ella es quien coordina los clubes de fans de la artista en todo el mundo. Y añade, sin aportar ninguna prueba, que cree que "cobra un euro al año a cada fan". "Mi hijo Sebastián es el representante y Tati trabaja en su discográfica. Todos estas todos están bien colocados".

"No le han permitido ni pensar. Hay algo de lo que no se debe renegar nunca, que son las raíces", opina el argentino, que manda un recado a su hija biológica: "Le guste o no, yo soy su padre biológico, aunque no voy a negar que su padre de vida sea Tati Marino, y hasta agradezco que haya criado a mis dos hijos porque, desgraciadamente, yo vivía a miles de kilómetros de ellos".

Cuando el periodista del medio susodicho le pregunta que porque le niega Chenoa su condición de padre, contesta que le "robaron" a sus hijos cuando aceptó que su ex se los llevara a España. "En Argentina la patria potestad era exclusivamente mía. Todos los años, esa mujer tenía que haber traído mis hijos a verme y no lo hizo. Yo no tengo dinero, nunca lo tuve, y no podía pagarme un pasaje a España para preguntar a la justicia española por qué permitió que mis hijos permanecieran en el país durante años sin mi autorización", expone.

Corradini asegura que no ve a su hija desde que se fueron de Argentina. "Mis hijos tenían 8 y 10 años, y Laura ya cumplió los 44". "Como soy una 'rata'", asegura sarcásticamente, "cree que lo único que quiero es sacarles plata, pero no es cierto, me ignoran totalmente".

Sin embargo Corradini le achaca a su hija que no le diera un trabajo cuando se lo pidió desde una revista sudamericana y no tuvo respuesta: "No quiero dar lástima aunque esté pasando una pésima situación económica. Mi jubilación no llega a los 200 dólares mensuales y solamente en el alquiler ya se me van".

"Doy alguna clase como profesor de reiki que me permite pagar los medicamentos y la comida. Malvivo", recuerda quien afirma "lo que menos quiero de Laura es dinero, busco que me reconozca como padre biológico, porque dice que no me soporta y no tiene intención de verme".

Acto seguido, prosigue: "Que sepa Laurita que con apenas 300 dólares más al mes dejaría de ser indigente para pasar a ser un pobre con posibilidades. Me encantaría tener dinero y presentarme en Madrid el día de la boda de mi hija. Iría disfrazado sin otra intención que verla con su pareja entrar y salir del juzgado. Un viaje de simple ida y vuelta. Me duele haberme perdido la vida de mi hija y me duela perdérmela de mis nietos si es que acaba siendo madre".

Afirma que se le ha pasado "muchísimas veces" por la cabeza enviarle alguna carta, pero nadie le dio "su dirección o teléfono". No le duele que Chenoa, a quien le pide "que no sea tan caradura" y le "tenga en cuenta", hable de Tati como de su padre. "Lo veo bien, porque es su padre de vida, en ese sentido no pueden dolerme las palabras de mi hija. Pero, repito, que no me niegue la parte que me corresponde en su vida. Es sangre de mi sangre le guste o no".

"Me gustaría verla cara a cara, tener una larga conversación con Laurita para aclarar muchas cosas. Me indigna la falta de verdad, las mentiras. Un dicho español afirma: 'Hijo eres, padre serás, lo que tú hicieres contigo harán'", añade.

José Carlos Corradini tiene ocho hijos de cuatro relaciones distintas e insiste en que su vida ha sido un cúmulo de mala suerte. "Solo, como un perro malo. La culpa no la tuvieron mis cuatro mujeres, será mía, mi caracter no debió de ser el adecuado".

Corradini se lamenta de que lleva muchos años sufriendo más de lo que ellos se imaginan. "Mis hijos han estado mal influenciados, siempre les hablaron mal de mí y no conocen mi versión. Por mucho que sepa que su madre no tiene razón en lo que cuenta de mí, Chenoa no la va a traer a traicionar nunca. Es una chica buena, sensible y con un gran corazón", protesta antes de finalizar: "La amo, igual que a Sebastián. Son mis hijos, ¿no?".