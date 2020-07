Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, sin luna de miel, disfrutan de una escapada familiar a Mallorca

Acaba de cumplir 45 años y sigue igual de espectacular, trabajando sin parar, sus amistades no cesan de darle las gracias por ser como es y el amor llamó a su puerta para no volver a salir. Chenoa está en un momento álgido de su vida y, aunque la cuarentena por el coronavirus haya hecho que su boda se posponga ad infinitum, ello no quita que no haga planes con su pareja, Miguel Sánchez Encinas, para pasar el verano como una familia unida.

Y es que nunca mejor lo de vacaciones familiares, porque a falta de una luna de miel como la que tenían planeada tras el enlace que debía celebrarse el pasado 14 de junio, la cantante y el médico han decidido pasar unos días en la tierra en la que ella se crió: Mallorca.

Hasta la isla pitiusa se han marchado los dos junto con la hija de su futuro marido (la boda será el verano de 2021), con la que Chenoa se lleva fenomenal y a la que también quería descubrirle las virtudes de estar rodeada por el Mediterráneo mientras paseaban por la localidad de Valldemosa, al norte de Palma.

Los tres han demostrado gran complicidad mientras andaban cogidos de la mano y demostrando estilo, como pregonaba la jueza de Tu cara me suena, que se ha decantado por un dos piezas negro y naranja con sombrero de paja y mascarilla a juego. También la pequeña llevaba una mascarilla con un colorido motivo.

La escapada, que también le ha servido al jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid, para descansar después de sus maratonianas jornadas de trabajo durante la pandemia, ha sido además en uno de los pueblos con mayor nombradía de la zona.

Chenoa, su pareja, Miguel Sánchez Encinas, y la hija de este, en Mallorca. GTRES

La artista de Cuando tú vas o Soy lo que me das les ha llevado a la Sierra de Tramuntana, en la zona occidental de la isla, y en concreto Valldemosa es célebre por sus calles empedradas de estilo medieval y su aire innegablemente mediterráneo.

No por nada el rey Jaime II de Mallorca hizo construir allí en 1309 un palacio para que su hijo Sancho se recuperase del asma que padecía, que se conserva en excelentes condiciones y que guarda en su interior la segunda colección privada más importante del mundo de Frédéric Chopin y George Sand, con partituras de él y manuscritos de ella originales.