Los compañeros de 'Operación Triunfo' que no están invitados a la boda de Chenoa

Junio es el mes que Chenoa eligió para darse el 'si, quiero' con el doctor Miguel Sánchez Encinas en la isla de Mallorca. Tres meses para hacer realidad un sueño que ha tenido que ser pospuesto, por unas cosas u otras, desde finales de 2019.

"Tengo buenos amigos y amigas que me están ayudando con todo, pero tengo un poco de estrés", confesó la artista, de 46 años, hace tan solo unos días, cuando los periodistas le preguntaron por el enlace.

Chenoa ha puesto su confianza en el diseñador Hannibal Laguna para la confección del vestido, en el que todavía se está trabajando. Asimismo, prendas y accesorios, entre ellos, los zapatos, ya los tiene.

También tiene, según señala Socialité, confeccionada la lista de invitados al enlace. Y, en ella, faltarán algunos de sus compañeros de aquella icónica e inolvidable primera edición de Operación Triunfo.

De momento, y que se sepa, tres de ellos no han recibido invitación y, a unas semanas del gran día, todo indica que no han sido invitados. Son Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián. "Eso son cosas de ella, yo ahí no digo nada", aseguró recientemente Fergó. "Me encantaría ir, pero lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", decía, por su parte, Tenorio, quien ya había criticado en su día no haber recibido la noticia de la boda de primera mano.

A estos nombres se espera que se sumen otros como el de David Bisbal, por evidente.